الخميس: 14 أيار 2026
تفاصيل عزاء ودفن جثمان المرحوم الساكت

  • 13 أيار 2026
  • 18:58
خبرني - بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنة، ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي و أدخلي جنتي. صدق الله العظيم.        
 مازن سليمان الساكت   في ذمة الله
بقلوب راضية بقضاء الله و قدره، و بمزيد من الحزن و الأسى، عائلة الفقيد و ٱل الساكت وال ابوشحوت و عموم عشيرة الجزازي، و رفاق الفقيد و اصدقاؤه،  ينعون فقيدهم و فقيد الأردن، المرحوم بإذن الله،
 الاستاذ مازن سليمان الساكت   (ابو شاهر)
زوج الفاضلة منى شاهر ابو شحوت الجزازي ووالد كل من شاهر و شهد زوجة انمار ياسر الحمود الخصاونة و خولة زوجة محمد عبدالوهاب الطراونة و شذى زوجة سفيان منذر الداوود الجزازي و شقيق كل من المرحومة خولة وليلى و هيفاء و المرحوم ماجد و (محمد جمال) 
وجد كل من سيما ومازن شاهر الساكت و نور و هشام انمار الحمود و جنا و تيا محمد الطراونة و العنود و منذر و جود الداوود 

الذي انتقل الى جوار ربه يوم الاربعاء, الموافق ٢٠٢٦/٥/١٣ بعد حياة حافلة بالبذل و العطاء في سبيل وطنه و امته، بارا بأهله، خادما لبلده، قويا امينا، ملتزما بالمبادئ الوطنية و القومية و مكارم الاخلاق، و علما من اعلام النزاهة و الاستقامة و العدل.
 
و سيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/١٤ من مسجد المرحوم عبد الرحيم مهيار إلى مدافن العائلة في مقبرة ام خروبة الاسلامية- المغاريب في السلط.

تقبل التعازي بين الساعة الرابعه و التاسعة ابتداءا من  مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/١٤ و لمدة ثلاثة ايام، للرجال في ديوان عشيره الجزازي -بركة العامرية في السلط، و للنساء في جمعية البقاعين -دير غبار في عمان 

انا لله وانا اليه راجعون

