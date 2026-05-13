(أسطول الصمود العالمي) يبحر غدا نحو غزة من السواحل التركية

خبرني - أعلن "أسطول الصمود العالمي" نيته استئناف الإبحار نحو قطاع غزة يوم غدٍ الخميس في خطوة جديدة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

وسيشارك 54 قاربا ينطلقون من السواحل التركية حاملا مساعدات إغاثية وطواقم نشطاء من جنسيات متعددة.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الدولية المتواصلة لتوصيل الدعم الإنساني العاجل لسكان غزة، الذين يعانون من ظروف معيشية قاسية جراء استمرار الحرب والإغلاق، حيث يحمل الأسطول شحنات من المواد الغذائية والطبية والإغاثية التي تُعدّ ضرورة ملحة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأكد منظمو الأسطول أن الرحلة تأتي تحت شعار "كسر الحصار بالسلام"، مشيرين إلى أن المشاركين يلتزمون بمبادئ العمل الإنساني المحايد، ويدعون المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات بشكل دائم ومنظم.

وتشهد السواحل التركية استعدادات مكثفة لانطلاق القوافل البحرية، حيث تتوافد الطواقم المشاركة من مختلف أنحاء العالم، فيما تتابع الجهات المعنية التحركات عن كثب لضمان سلامة الرحلة في ظل التعقيدات الأمنية التي تميز المنطقة.

يُذكر أن "أسطول الصمود العالمي" هو مبادرة شعبية دولية تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة وكسر الحصار البحري المفروض على القطاع منذ سنوات، وقد نظم سابقا عدة حملات بحرية واجهت تحديات لوجستية وأمنية، لكنها نجحت في لفت الانتباه العالمي إلى معاناة السكان المدنيين.