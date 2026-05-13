الخميس: 14 أيار 2026
ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة ازدحامات المرور

  • 13 أيار 2026
  • 18:12
خبرني - أكد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في قصر الحسينية، الأربعاء، أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية.

وبين، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، رئيس المجلس، ضرورة التكامل بين جميع المؤسسات المعنية لإنجاز هذه المشاريع، لافتا إلى أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والجامعات في هذا المجال.

وأشار ولي العهد إلى أهمية تنفيذ المشاريع وفق مدد زمنية محددة، وأن يلمس المواطنون أثرها بشكل مباشر في الإسهام بالتقليل من الازدحامات المرورية.

واستمع إلى إيجاز قدمه أعضاء اللجنة الفرعية للمرور، حول استخدام التكنولوجيا لتعزيز السلامة المرورية والحد من الازدحامات، وأبرز المشاريع المرورية الذكية التي ستنفذ مستقبلا.

وحضر الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، وزير النقل نضال القطامين، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، يوسف الشواربة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين، وخبراء من القطاع الخاص.

 

الأمانة: عمال وطن يواجهون الفصل لتعمدهم عدم تفريغ الحاويات
