مقتدى الصدر يطلب من رجاله ركوب السيارات الكورية والصينية فقط

خبرني - أصدر زعيم التيار الوطني الشيعي العراقي مقتدى الصدر توجيهات من 12 نقطة لـ"سرايا السلام" أبرزها ضرورة حمل نسخة من القرآن داخل السيارة وركوب سيارات كورية وصينية حصرا.

وتضمن التوجيه الذي صدر عن مكتب الصدر اليوم الأربعاء أيضا أن "يحق لخادم الفرقة أو مسؤول اللواء في المحافظة في حال ممارسته لعمله وواجباته التنقل بأربع سيارات فقط لا غير، ثم الأقل حسب المنصب وفي القضايا الضرورية حصراً".

كما اشترط في السيارات المسموح اقتناؤها وركوبها أن تكون من الشركات الكورية والصينية حصرا.

ويمنع ركوب سيارة بدون لوحة أرقام "ولا بدّ أن تكون كل مستمسكاتها رسمية وقانونية"، مع حظر وضع اسم "سرايا السلام" وأسماء آل الصدر وصورهم على السيارات.

ومنع التوجيه أيضا استخدام السيارات ذات اللون الأسود أو السيارات ذات الدفع الرباعي إلا لأغراض العمل حصرا.

وشدد التوجيه على الجميع التزام القوانين المرورية عند قيادة العجلات والالتزام بقوانين الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش، كما يمنع استخدام التظليل إلا في العجلات الأمنية والرسمية والخاصة بالواجبات فقط.

وجاء في التوجيهات أيضا: "يمنع دخول العجلات الرسمية والمظللة التابعة لسرايا السلام إلى (العتبات المقدسة ودوائر الدولة كافة كالوزارات والهيئات والمنظمات المدنية وغيرها) ويمنع حمل السلاح غير المرخص داخل العجلات إلا في الواجبات الضرورية والقصوى حصرا.