رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

خبرني - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، حيث التقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الأردنية والجامعة في عدد من المجالات الأكاديمية والعلمية والتدريبية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية.

واستمع اللواء الركن الحنيطي الى شرح من رئيس الجامعة استعرض خلاله مسيرة الجامعة، وبرامجها الأكاديمية، والدرجات العلمية التي تمنحها، وأبرز إنجازاتها في مجالات التعليم والبحث العلمي، إلى جانب جهودها في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ورعاية المشاريع الريادية والابتكارية الخاصة بالطلبة.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن هذه الزيارة تجسد التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى ترسيخ نهج التحديث والتطوير الشامل في القوات المسلحة الأردنية، عبر بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، بما يسهم في تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات والمعارف.

كما قدم الأستاذ الدكتور السالم، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات عرضاً لأبرز النجاحات التي حققتها الجامعة في التصنيفات العالمية، وحصولها على مراتب متقدمة على المستويين المحلي والإقليمي في عدد من التخصصات الأكاديمية والبحثية، ما يعكس جودة التعليم والبحث العلمي فيها، مؤكدا حرص الجامعة على تطوير بيئة تعليمية وبحثية متقدمة وتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية.

وفي ختام الزيارة أشاد اللواء الركن الحنيطي بالمكانة العلمية المتقدمة التي حققتها جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على المستويين المحلي والإقليمي، وبما يقدمه كوادرها الأكاديمية وطلبتها من إنجازات علمية وبحثية نوعية تشكل رافداً أساسياً لمسيرة التنمية والتحديث بمختلف القطاعات في المملكة.