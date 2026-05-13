تكشف الخلل.. لاصقة ذكية قد تُحدث ثورة في علاج العقم

خبرني - كشفت دراسات حديثة عن تطوير لاصقة ذكية تُثبّت على الجلد، قادرة على مراقبة الهرمونات التناسلية بدقة عالية وبالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ما قد يفتح الباب أمام طرق جديدة لاكتشاف الأسباب الخفية للعقم لدى الرجال والنساء.

وبحسب النتائج التي عُرضت خلال المؤتمر الأوروبي الثامن والعشرين للغدد الصماء في العاصمة التشيكية براغ، فإن اللاصقة تستطيع تتبع التغيرات الدقيقة في الهرمونات على مدار اليوم، وهي اضطرابات قد لا تظهر في الفحوصات التقليدية رغم تأثيرها المباشر في الخصوبة

وأوضح الباحثون أن الهرمونات التناسلية لا تبقى ثابتة، بل تتحرك وفق "إيقاع بيولوجي" يرتفع وينخفض خلال اليوم، وأي خلل في توقيت هذا الإيقاع أو تزامنه قد يؤثر في القدرة الإنجابية.

وفي إحدى الدراستين، ارتدى 102 رجل اللاصقة لمدة أربعة أيام، حيث قامت بقياس مستويات هرمون التستوستيرون كل 15 دقيقة، رغم أن التحاليل المخبرية المعتادة كانت تشير إلى أن مستويات الهرمون لديهم طبيعية.

لكن النتائج كشفت أن بعض الرجال الذين يعانون أعراضًا مرتبطة بالخصوبة لديهم اضطرابات واضحة في إيقاع إفراز الهرمون، وهو ما ارتبط بانخفاض عدد الحيوانات المنوية ومشكلات هرمونية أخرى.

أما الدراسة الثانية، فشملت 312 امرأة لديهن دورات شهرية منتظمة، بعضهن يعانين من عقم غير مبرر. وتمكنت اللاصقة الذكية من رصد اضطرابات هرمونية دقيقة لم تكشفها الفحوص التقليدية، رغم أن مستويات الهرمونات بدت طبيعية.

وقالت الدكتورة تيناتين كوتشوكيدز، التي قادت الدراستين من جامعتي أكسفورد ونيو أنجليا، إن التقنية الجديدة قد تغيّر طريقة تشخيص مشكلات الخصوبة مستقبلًا، موضحة أن المشكلة قد لا تكون في كمية الهرمونات فقط، بل في "توقيت إفرازها وإيقاعها البيولوجي".

وتعمل اللاصقة بشكل مستمر ومن دون تدخل جراحي، كما يمكن ربطها بهواتف "آيفون" و"أندرويد"؛ ما يجعلها أداة سهلة الاستخدام قد تساعد الأطباء على اكتشاف اضطرابات يصعب رصدها بالطرق الحالية.