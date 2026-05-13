إصدار أكثر من نصف مليون شهادة رقمية منذ أيار الماضي عبر سند

خبرني - أصدرت دائرة الأحوال المدنية والجوازات 501,533 شهادة للواقعات الحيوية المسجلة مسبقا من خلال خدمة الشهادات الرقمية التي أطلقتها الدائرة مطلع أيار الماضي عبر تطبيق "سند"، سواء من داخل المملكة أو من خارجها.

وقال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، إن الخدمة تتيح للمواطنين إصدار شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا، وتشمل شهادات الولادة، والزواج، والطلاق، والوفاة، والقيد الفردي، والقيد العائلي، حيث تصدر بصيغة إلكترونية (PDF) وباللغتين العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أن هذه الشهادات تتضمن رمز تحقق إلكتروني (QR Code) يتيح للجهات المعنية التحقق من صحتها بشكل مباشر وفوري.

وأكد الطيب أن خدمة الشهادات الرقمية تأتي في إطار جهود الدائرة لتنفيذ مستهدفات التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات داخل المملكة وخارجها، إذ أصبحت الخدمة متاحة على مدار الساعة ومن أي مكان، بما في ذلك أيام الجمعة والعطل الرسمية، دون التقيد بأوقات الدوام الرسمي، الأمر الذي يساهم في التخفيف من الضغط على السفارات الأردنية والحد من الازدحام داخل مكاتب الدائرة.

وأشار إلى أن الخدمة لا تستوجب أي رسوم إضافية، وهي معتمدة لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتشكل خطوة متقدمة ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الأداء المؤسسي.

ودعا الطيب إلى تحليل أبرز القضايا والملاحظات الواردة في تقرير "المتسوق الخفي" الخاص بمكتبي سحاب والجيزة، ووضع خطة عمل فورية لمعالجة تلك الملاحظات ضمن إطار زمني محدد، سواء ما يتعلق منها بتحسين بيئة العمل أو تطوير الإجراءات الإدارية، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية إلى مختلف مكاتب الدائرة لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ خطط المعالجة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع الطيب، خلال جولة ميدانية أجراها إلى مكتبي أحوال وجوازات سحاب والجيزة، إلى آراء وملاحظات عدد من المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيدًا بجهود موظفي المكتبين وما يبذلونه في خدمة المواطنين، ومؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الدائرة وتقديم خدمات ترتقي إلى تطلعات المواطنين.