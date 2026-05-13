الخميس: 14 أيار 2026
للاردنيين .. منح دراسية في رومانيا

  • 13 أيار 2026
  • 17:10
خبرني  - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، عن فتح باب التقدم للمنح الدراسية المقدمة من الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في مختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه).

وأوضح الوزارة في بيان لها، أن التخصصات المشمولة بالمنح: الاقتصاد، إدارة الأعمال، العلوم الزراعية، العلوم التقنية، النفط والغاز، إضافة إلى الاختصاصات العليا في الطب، وتحديداً طب الطوارئ وأمراض القلب، وذلك للعام الجامعي 2026–2027، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في تخصصات أخرى من قبل الجهة المانحة وفق الإمكانات المتاحة في الجامعات الرومانية.

وأضافت أن المنحة تشمل تغطية الرسوم الدراسية بما فيها رسوم السنة التحضيرية، والسكن الجامعي، وراتباً شهرياً، وتأميناً صحياً، لافتة إلى أن لغة الدراسة هي اللغة الرومانية، مع إمكانية التحاق الطلبة غير المتقنين للغة بسنة تحضيرية قبل البدء بالبرنامج الأكاديمي.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح إلى تقديم طلباتهم والاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي: https://arice.gov.ro/1/burse-2026.

كما يمكن الاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة عبر الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 12-6-2026، مؤكدة ضرورة التزام المتقدمين بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 والتعليمات المعدلة لعام 2025.

