ارتفاع حوالات العاملين الواردة إلى الأردن بنسبة 12.4%

خبرني - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 12.4% خلال الربع الأول من عام 2026، ليبلغ 1,231.7 مليون دولار، أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 13.6% لتبلغ 477.4 مليون دولار.

وتظهر البيانات أن الحوالات الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 22.9%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (19.2%)، ثم المملكة العربية السعودية (18.3%)، يتبعها قطر (9.5%)، ثم الكويت (5.4%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (24.7%) من إجمالي الحوالات الواردة.

أما الحوالات الصادرة، فتبين أن جمهورية مصر العربية تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 40.6%، تليها بنغلادش (11.9%)، يتبعها الفلبين (5.0%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (42.5%) من إجمالي الحوالات الصادرة.