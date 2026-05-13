تركيا تبحث مع الناتو إشراك دول خليجية في قمة الحلف المقبلة

خبرني - أفادت صحيفة "تركيا اليوم" بأن أنقرة بدأت محادثات مع حلفاء "الناتو" حول إمكانية إشراك قطر والكويت والإمارات والبحرين في قمة قادة الحلف في أنقرة يومي 7 و8 يوليو المقبل.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية أن وجود هذه الدول وهي دول "مبادرة إسطنبول للتعاون" على طاولة اجتماعات "الناتو" في أنقرة سيمثل "فرصة حقيقية لإعادة تنشيط آلية لطالما عانت من قصور في الأداء".

وأشارت إلى مشاركة دول الخليج المحتملة في قمة قادة حلف "الناتو" بأنقرة لا تشير إلى أي اشتباك عسكري محتمل مع إيران.

ووفقا للمصادر، فإن مبادرة التعاون هذه تكتسب أهمية جديدة، إذ تحول إطار الشراكة الذي كان خاملا خلال الأزمات إلى أداة فعّالة، يتم تفعيلها بالتعاون مع الدول التي تتحمل حاليا وطأة عدم الاستقرار الإقليمي.