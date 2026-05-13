الاربعاء: 13 أيار 2026
تحديد موعد وملعب نهائي كأس الأردن

  • 13 أيار 2026
  • 16:05
خبرني  -  حدد الاتحاد الأردني لكرة القدم موعد المباراة النهائية لكأس الأردن (سي اف أي) ، التي ستجمع بين الرمثا والحسين اربد.

وتقرر إقامة اللقاء على ارض ستاد عمان الدولي، في تمام الساعة 07:00  من مساء يوم السبت القادم الموافق 16/5.

يذكر ان الرمثا حسم تأهله إلى النهائي بعد فوزه على الفيصلي بركلات الترجيح 5-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في لقاء نصف النهائي الذي أقيم على ستاد عمان الدولي، حيث سجل مؤمن الساكت د.28، هدف الرمثا، فيما أدرك جيمي سياج د.45+4، التعادل للفيصلي.

في المقابل، حجز الحسين مقعده في النهائي بعد تغلبه على الوحدات 3-1، في المواجهة التي جرت على ستاد الحسن، حيث سجل للحسين يوسف أبو جلبوش د.25+د.72، وعارف الحاج د.37، فيما جاء هدف الوحدات الوحيد عبر لاعب الحسين يوسف قشي د.23، بالخطأ في مرماه.

 

 

