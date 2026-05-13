برعاية وزير الشباب... جامعة عمان العربية تختتم مسابقة الروبوتات والذكاء الاصطناعي 2026 بمشاركة عربية واسعة

خبرني - رعى معالي الدكتور رائد سامي العدوان وزير الشباب اختتام فعاليات مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي 2026 والتي جرت في رحاب جامعة عمان العربية، وبحضور كلّ من: الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب الرئيس للتخطيط وضمان الجودة، والأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية ، والسيدة نادية القديمات مساعد الرئيس للشؤون المالية والإدارية ،والدكتور إسماعيل ياسين رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، والدكتور موسى الأخرس رئيس فرع IEEE Jordan Section ، وعمداء الكليات وعميد شؤون الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، وبمشاركة 400 مشارك من: سلطنة عُمان، الجزائر، تونس، المغرب، سوريا، فلسطين، قطر، لبنان ، ليبيا بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وجاءت رعاية معالي الدكتور رائد سامي العدوان وحضوره لفعاليات المسابقة تأكيدًا على النهج الذي تتبناه وزارة الشباب في دعم الطاقات الشبابية وتمكينها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وحرصها على تعزيز المبادرات العلمية النوعية التي تُنمّي مهارات الشباب الإبداعية والبحثية، وتوفر لهم منصات حقيقية لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تطبيقية مبتكرة، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ويسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والإنتاج وبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار.

وفي كلمته خلال الحفل أكد الدكتور الوديان بأن جامعة عمان العربية تفتح أبوابها لتكون حاضنة للأفكار المبتكرة ومنصة للمواهب الواعدة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، مُشيراً إلى أن الجامعة تؤمن بأن المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع، وأن أدوات صناعته اليوم تتمثل في الروبوتات والذكاء الاصطناعي والبرمجيات الذكية، التي أصبحت لغة العصر ومحرك التنمية الشاملة، مثمنًا جهود الجهات الراعية والداعمة والقائمين على تنظيم المسابقة، ومرحبًا بالمشاركين من مختلف الدول العربية في بلدهم الثاني الأردن.

بدوره أشار الدكتور ياسين بأن المسابقة تمثل منصة عربية مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتسهم في اكتشاف المواهب الشابة وصقل مهاراتها، مشيدًا بالمستوى المتقدم للمشاريع المشاركة وبالدور الريادي الذي تقوم به جامعة عمان العربية في دعم البحث العلمي والابتكار التقني على المستوى العربي، مُشيراً إلى أن الجامعة تحتضن الحاضنة التدريبية التي تم إنشاؤها بالتعاون بين الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي وجامعة عمان العربية، بهدف تدريب وتأهيل أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة والمهتمين من المجتمع المحلي في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

من جانبه أكد الدكتور الأخرس إلى أن ما يميز هذه المسابقة هو طابعها العربي الذي يجمع الطلبة والمبدعين من مختلف الدول العربية في منصة علمية وتكنولوجية واحدة، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والأفكار الإبداعية في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما أشاد بتميز جامعة عمان العربية وحرصها المستمر على تنظيم الفعاليات العلمية النوعية التي تدعم الابتكار والبحث العلمي، وتوفر بيئة أكاديمية محفزة للإبداع والتطوير التقني، مشيرًا إلى أن الجامعة تُعد من أوائل الجامعات المتميزة في فروع IEEE على مستوى الجامعات الأردنية، لما تقدمه من دعم حقيقي للأنشطة التقنية والبحثية والابتكارية التي تسهم في إعداد طلبة مؤهلين وقادرين على المنافسة في المجالات التكنولوجية الحديثة.

وقد حظيت مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي 2026 بدعم ورعاية واسعة من مؤسسات وطنية وشركات رائدة وشركاء استراتيجيين، في مشهد يعكس أهمية التكامل بين القطاع الأكاديمي والمؤسسات الداعمة للابتكار والتكنولوجيا، حيث جاء البنك العربي الإسلامي الدولي راعيًا ذهبيًا للمسابقة، فيما ضمت قائمة الراعي الفضي كلًا من بنك صفوة الإسلامي، وصندوق الحسين للإبداع والتفوق، والراعي البرونزي غرفة صناعة عمان، وشركة KayanCore ، إلى جانب دعم مقدّم من شركة MathWorks، وسطر ميديا، وشركة ,QUILLكما شهدت المسابقة شراكات فاعلة مع عدد من الجهات والمؤسسات العلمية والتقنية الرائدة شملت :فرع IEEE Jordan Section ، والجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، وجمعية إبداع ، وHOLOhorizon، وSteam Center، وIEEE Robotics and Automation Society، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة المسابقة كمنصة عربية رائدة لدعم الابتكار والإبداع التقني وتمكين الشباب في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وتضمنت المسابقة ثلاثة مسارات رئيسية شملت: مسار الروبوتات (Full Robot Track)، ومسار الفكرة الإبداعية، ومسار البحث العلمي، حيث شهدت هذه المسارات تقديم مشاريع وأفكار نوعية عكست مستوى متقدمًا من المهارات التقنية والبحثية والإبداعية لدى الطلبة المشاركين من مختلف الجامعات العربية، وتنوعت المشاريع المشاركة بين الأنظمة الذكية، والروبوتات التطبيقية، والحلول القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والمدن الذكية وغيرها من القطاعات الحيوية، حيث تم تحكيم المشاريع في مراحلها الأولية من خلال كلية تكنولوجيا المعلومات، ومركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في جامعة عمان العربية، قبل انتقالها إلى مراحل التقييم والتحكيم الأكاديمي والفني النهائية بإشراف لجان متخصصة ضمّت نخبة من الأكاديميين والخبراء من الجامعات العربية والدولية، وذلك لضمان أعلى معايير الجودة والشفافية في تقييم المشاريع واختيار الأعمال الفائزة.

وتخلل الحفل فقرة حوارية تفاعلية مميزة جمعت بين الروبوت “كويل” والطالبة سرى من كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية، في مشهد عكس التكامل بين الإبداع البشري والتطورات الحديثة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث استعرض الحوار إمكانات التكنولوجيا الحديثة في تعزيز التفاعل الذكي وتطوير أساليب التواصل والتعليم، الأمر الذي أضفى أجواءً من التفاعل والإعجاب بين الحضور، وعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في المجالات التعليمية والتقنية.

وفي أجواء تنافسية مميزة عكست مستوى الإبداع والابتكار لدى المشاركين، أعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للفرق الفائزة في مسارات المسابقة الثلاثة، وذلك بعد مراحل متعددة من التقييم الأكاديمي والفني للمشاريع المشاركة، حيث جاءت النتائج على النحو الآتي:

مسار الروبوتات (Full Robot Track) :

• المركز الأول: فريق Sharks – الجامعة الهاشمية – بقيمة 3000 دولار.

• المركز الثاني: فريق Palm Guard – جامعة البترا – بقيمة 1800 دولار.

• المركز الثالث: فريق Spin Go – جامعة دمشق – بقيمة 1200 دولار.

مسار الفكرة الإبداعية :

• المركز الأول مكرر:

- فريق Phu Thinkers – جامعة فيلادلفيا.

- فريق Neuroz – جامعة الحسين التقنية.

بقيمة 3000 دولار لكل فريق.

• المركز الثاني: فريق Change the Future – جامعة عمان العربية – بقيمة 1350 دولار.

• المركز الثالث: فريق TOPs – جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا – بقيمة 900 دولار.

إنجاز مميز لجامعة عمان العربية:

حقق فريق "Change the Future" من كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية إنجازًا مميزًا عن مشروع "AquaGuard AI"، والذي ضم الطلبة:

• محمد الخرابشة.

• زيد الشوبكي.

• قصي القاضي.

• أمين الشلاش.



وذلك بإشراف الدكتورة ميس الحاج قاسم عضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات، حيث عكس المشروع مستوى متقدمًا من الابتكار في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لخدمة القضايا البيئية والاستدامة.

مسار البحث العلمي:

• المركز الأول: فريق LunaROS – جامعة دمشق – بقيمة 1650 دولار.

• المركز الثاني: فريق Robustness Analysis – الجامعة الأردنية – بقيمة 990 دولار.

• المركز الثالث: فريق ResearchNet – جامعة جرش – بقيمة 660 دولار.

وقد جاء النجاح المميز الذي حققته مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي 2026 ثمرةً للجهود التكاملية والتنظيمية التي بذلتها كل من: كلية تكنولوجيا المعلومات ، وكلية الهندسة ، وكلية علوم الطيران ، إلى جانب عمادة شؤون الطلبة ، ومركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال ، ودائرة الاعلام والعلاقات العامة ، واللجنة المركزية للمسابقة برئاسة الدكتورة ليال الزبن في جامعة عمان العربية وبالتعاون مع طلبة فرع IEEE AAU من خلال العمل بروح الفريق الواحد.

وفي ختام الفعالية تم تكريم الفرق الفائزة والمشاركين والرعاة والمحكمين، وسط أجواء احتفالية أكدت نجاح المسابقة في ترسيخ مكانة جامعة عمان العربية كحاضنة للابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال الرقمية، ودورها في دعم البيئة البحثية والتكنولوجية وتمكين الشباب العربي من تطوير حلول مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر تطورًا واستدامة.