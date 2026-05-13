بنك ABC الإسلامي يعلن عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3ـ9 مليون دولار أمريكي عن الربع الأول من عام 2026

خبرني - أعلن بنك ABC الإسلامي اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2026.

اختتم البنك الربع الأول من العام محققًا أرباحًا صافية بلغت 3ـ9 مليون دولار أمريكي، بفضل مساهمات قوية من أنشطة التمويل الأساسية والعوائد الاستثمارية المستقرة. عكست النتائج انضباطًا في إدارة النفقات، حيث بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 7ـ2 مليون دولار أمريكي، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا مقارنة مع 8ـ2 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي. بلغ إجمالي موجودات البنك 8ـ3 مليار دولار أمريكي، بنمو قدره 9ـ16% مقارنة بنهاية عام 2025، مع الحفاظ على نسب رأس مال ضمن مستويات سليمة.

أبرز ملامح الأداء الرئيسية: ​​​

بلغت الأرباح الصافية 3ـ9 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 4ـ14 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغ إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 8ـ45 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2ـ3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما حقق صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية زيادة بنسبة 0ـ9%.

بلغت المصروفات التشغيلية 7ـ2 مليون دولار أمريكي، مسجلة انخفاضًا قدره 2ـ2% مقارنة مع 8ـ2 مليون دولار أمريكي المسجلة في العام الماضي.

وفي تعليقه على هذه النتائج، صرّح السيد حمّاد حسن، العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي، قائلًا: "اختتمنا عام 2025 مرتكزين على أسس قوية، مما مهّد الطريق لاستمرار زخم الأعمال في الربع الأول من عام 2026. إلا أن المنطقة شهدت في أواخر الربع الأول تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي استوجب إعادة تركيز الجهود نحو تعزيز المرونة التشغيلية وضمان سلامة كوادرنا. وبفضل الدعم من المؤسسة الأم بنك ABC، حافظنا على جاهزيتنا التشغيلية الكاملة، وواصلنا تقديم خدماتنا لعملائنا مع استمرار سير الأعمال المعتاد.

كما أردف السيد حمّاد حسن قائلًا: "تُظهر نتائجنا للربع الأول أداءً مرنًا، حيث سجل إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية نموًا بنسبة 2ـ3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، إلا أن الأرباح الصافية قد شهدت تراجعًا بنحو 36% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى تبني نهج مالي حكيم في رصد المخصصات، بما يتماشى مع معطيات الاقتصاد الكلي الراهنة، إضافة إلى أثر التحصيلات الاستثنائية المسجلة خلال الربع الأول من عام 2025. ومع المضي قدمًا نحو الربع الثاني من العام، نواصل العمل مع توخي الحيطة والحذر، واضعين نصب أعيننا تعزيز المرونة التشغيلية والحفاظ على استقرار مركزنا المالي. كما تبقى استمرارية تقديم الخدمات لعملائنا وضمان سلامة وصحة موظفينا في صدارة أولوياتنا، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الحالية التي تشهدها الأسواق."

أداء الأعمال (فترة ثلاثة أشهر):

بلغت مخصصات الخسائر الائتمانية للربع الأول 9ـ2 مليون دولار أمريكي، وذلك مقارنة مع استرداد مخصص قدره 3ـ2 مليون دولار أمريكي تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

الميزانية العمومية:​​​