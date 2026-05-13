وزارة المياه تدرس إقامة مشاريع حصاد مائي في وادي الوالة ووادي الهيدان

خبرني - جال فريق فني من وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن، الأربعاء، في منطقة الوالة ووادي الهيدان؛ للوقوف على إمكانية تنفيذ مشاريع حصاد مائي تعزز الواقع المائي وتأمين الاحتياجات الزراعية المتنامية وتطوير المنطقة على امتداد وادي الوالة وصولاً إلى وادي الهيدان.

وشارك في الجولة النائب بكر الحيصة، ومساعد الأمين العام لشؤون الإعلام والاتصال عمر سلامة، ومدير الحصاد المائي في سلطة وادي الأردن طارق الخمايسة، إلى جانب فرق فنية وهندسية معنية بإدارة المصادر المائية ومشاريع الحصاد المائي، حيث تم الكشف ميدانياً على عدد من المواقع المقترحة لإقامة حواجز تسهم في تجميع مياه الأمطار والسيول والاستفادة من مياه الينابيع الطبيعية.

وشملت المواقع التي سيتم دراستها المؤدية إلى وادي الهيدان، ومنطقة المغفر الغربي قرب قرية النزهة، والجوفة الغربية، وعيون السواعدة، إضافة إلى منطقة الهيدان، بهدف تقييم جاهزيتها الفنية والطبيعية لتنفيذ مشاريع مائية وتنموية مستدامة.

وتعد هذه المشاريع ضمن توجهات وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن الرامية إلى تعزيز برامج الحصاد المائي وزيادة الاعتماد على مصادر المياه المحلية، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، خاصة في المناطق التي تمتاز بطبيعة جغرافية ملائمة لإقامة الحواجز.

النائبان بكر الحيصة ونجمة الهواوشة أشارا إلى أن تنفيذ هذه المشاريع من شأنه تعزيز الواقع المعيشي للأهالي وتغذية المياه الجوفية، ودعم القطاع الزراعي من خلال توفير مصادر مياه إضافية للمزارعين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الواقع الزراعي والاقتصادي في المنطقة.

وأكدا على الأثر البيئي والسياحي المتوقع لهذه المشاريع، لا سيما أن وادي الهيدان ووادي الوالة يعدان من أبرز المواقع الطبيعية والسياحية في محافظة مأدبا، مما يسهم في تنشيط السياحة البيئية والداخلية وخلق بيئة جاذبة للزوار.

وثمّن النائبان الحيصة والهواوشة جهود المياه في متابعة احتياجات المنطقة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لضمان نجاح هذه المشاريع وتحقيق أهدافها التنموية والمائية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الموارد الطبيعية والبيئية.

مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام والاتصال، عمر سلامة، أكّد أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية تعزيز برامج الحصاد المائي في مختلف مناطق المملكة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن منطقتي وادي الوالة ووادي الهيدان تمتلكان مقومات طبيعية مهمة تؤهلهما لإقامة مشاريع حصاد مائي وتنموي ذات أثر إيجابي على المجتمعات المحلية.

وأضاف أن الكوادر الفنية والهندسية ستقوم على دراسة المواقع المقترحة وفق أسس فنية وبيئية دقيقة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وتعزيز تغذية المياه الجوفية ودعم القطاع الزراعي، إلى جانب الحفاظ على الطابع البيئي والسياحي للمنطقة.