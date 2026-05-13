جامعة الزيتونة الأردنية تستضيف أكاديميًا من جامعة كليس 7 أراليك التركية ضمن برنامج إيراسموس+

خبرني - استضاف قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الزيتونة الأردنية، وبالتنسيق مع مكتب العلاقات الدولية، الأستاذ الدكتور خليل آل دمير، عميد كلية الإلهيات في جامعة كليس 7 أراليك التركية، وذلك ضمن اتفاقية التبادل الأكاديمي والطلابي التابعة لبرنامج “إيراسموس+” الممول من الاتحاد الأوروبي.

وخلال الزيارة، قدّم الدكتور آل دمير محاضرة علمية بعنوان “اللغة العربية وعلم التفسير”، تناول فيها العلاقة الوثيقة بين اللغة العربية وعلوم التفسير، مؤكدًا أن التفسير علم يقوم على مناهج متعددة تختلف باختلاف رؤية المفسّر، ومن أبرزها التفسير اللغوي، والصوفي، والموضوعي، والتحليلي، والاجتهادي. كما أشار إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أول من فسّر القرآن الكريم، ثم تتابع العلماء من الصحابة والتابعين والمجتهدين في هذا المجال.

وأوضح آل دمير أن فهم القرآن الكريم لا يستقيم بعيدًا عن اللغة العربية، باعتبارها الأداة الرئيسة للمفسّر، بما تتضمنه من علوم المفردات والنحو والصرف والبلاغة، مؤكدًا أن علوم العربية شكّلت الأساس الذي انطلقت منه مدارس التفسير المختلفة عبر العصور.

من جانبها، أشارت الدكتورة نبال نزال، التي قدّمت الضيف خلال اللقاء، إلى أن علم التفسير شكّل نواةً لعلوم اللغة العربية، وأن العلاقة بينهما علاقة تكامل وترابط لا يمكن الفصل بينهما، مما يعكس المكانة المحورية للغة العربية في فهم النصوص الشرعية وتحليلها.

وحضر اللقاء مدير مكتب العلاقات الدولية الدكتور أحمد العبوشي، وعميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور موسى الزغول، ورئيس قسم اللغة العربية الدكتور علاء الدين زكي، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

وتأتي هذه الاستضافة في إطار حرص جامعة الزيتونة الأردنية على تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وتبادل الخبرات العلمية والثقافية مع الجامعات العالمية، بما يسهم في تطوير جودة التعليم، وصقل مهارات الطلبة والأكاديميين، وتوسيع آفاق المعرفة والتواصل بين مختلف الثقافات.