الذهب ينخفض مع تلاشي توقعات خفض الفائدة الأميركية

خبرني - انخفضت أسعار الذهب قليلا، الأربعاء، مع تلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب بفعل بيانات تضخم قوية، وسط تركيز المستثمرين على قمة أميركية صينية مهمة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4694.59 دولار للأوقية (الأونصة)، ليزداد تراجعا عن أعلى مستوى في 3 أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو 0.3% إلى 4702.40 دولار.

وبلغ الدولار أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مما جعل الذهب المسعر بالدولار باهظ الثمن بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت البيانات مزيدا من الارتفاع في تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في نيسان، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران مما أدى إلى ارتفاع التكاليف.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس "بيانات التضخم المرتفعة الصادرة الثلاثاء، من المرجح أن تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، مع ميل نحو التيسير النقدي. وهذا من المرجح أن يُبقي سعر (الذهب) في نطاق محدد على المدى القريب".

وأضاف "ستؤثر البيانات الاقتصادية الأميركية على الذهب بشكل عام. وإذا تباطأ النمو، فمن المتوقع أن يوفر ذلك دعما للمعدن الأصفر".

ويترقب المستثمرون مؤشر أسعار المنتجين، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

ولا يزال الصراع في الشرق الأوسط في حالة جمود بعدما قال ترامب، الثلاثاء، إنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، وذلك قبل اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب بأكثر من 10% منذ بدء حرب إيران في أواخر شباط، إذ أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة تحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى الضغط على هذا الأصل الذي لا يدر عائدا.

وأشارت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتعاملين يستبعدون إلى حد بعيد خفض الفائدة الأميركية العام الحالي، إذ تشير توقعات الأسواق الآن إلى احتمال 29 بالمئة لرفعها بحلول كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 86.61 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 11 آذار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاتين 0.1% إلى 2123.80 دولار، فيما خسر البلاديوم 0.1% إلى 1489.18 دولار.