العقبة تسجل أعلى درجة حرارة في الأردن منذ بداية العام

خبرني - سجل مطار الملك الحسين الدولي في محافظة العقبة أعلى درجة حرارة مُسجلة في المملكة منذ بداية العام الجاري، وذلك وفق التقارير الرسمية الصادرة عن المطار.

وفي التفاصيل، بلغت درجة الحرارة العظمى في مدينة العقبة عصر يوم الاثنين، ما بين الساعة الثالثة والخامسة مساءً، نحو 41 درجة مئوية، لتُعد بذلك أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها على مستوى المملكة منذ بداية الموسم الحالي.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير على درجات الحرارة نتيجة تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبياً اندفعت من شبه الجزيرة العربية، ترافقت مع أجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، في حين سادت أجواء أكثر حرارة من المعتاد في بقية المناطق.

ويُشير المختصون الجويون في طقس العرب إلى أن محافظة العقبة تُعد من أكثر مناطق المملكة تأثراً بالكتل الهوائية الحارة خلال فصل الربيع وبداية الصيف، نظراً لموقعها الجغرافي وطبيعتها المناخية.

كما تؤدي مثل هذه الأجواء إلى ارتفاع ملحوظ في الإحساس بالحرارة خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر، ما يستوجب تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.