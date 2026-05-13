خطة لرفع جاهزية مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية

خبرني - أعلن رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية عبيد ياسين، عن خطط تطويرية للبنية التحتية في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب لخدمة الاستثمارات العاملة فيها.

وقال خلال لقاء مع عدد من مستثمري المدينة إن المدينة تعد صرحا اقتصاديا وطنيا يلامس مختلف الاحتياجات التنموية والاقتصادية.

ووفق بيان للشركة، الأربعاء، لفت عبيد إلى أنه سيتم البدء بإدخال التحسينات على عمل محطة تنقية المدينة التي باتت تشكل الهاجس الأكبر للحد من آثارها البيئة، مؤكدا أن تحسنا ملحوظا بدء في عملها بالإضافة إلى إحالة عطاء تنفيذ محطة تنقية جديدة.

من جانبه، أشار المدير العام للشركة عدي عبيدات إلى أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات ميدانية بهدف تلمس احتياجات المستثمرين الصناعيين ورصد العقبات التي تواجههم في سبيل حلها بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة.

من جانبهم عرض المستثمرون العاملون بالمدينة، العديد من المطالب والتي دارت غالبيتها حول العمالة والجمارك والضريبة.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الثاني تعد أول وأكبر مدينة صناعية بالمملكة وتضم اليوم 409 شركات صناعية بحجم استثمار يقارب 971 مليون دينار وفرت قرابة 14 ألف فرصة عمل.