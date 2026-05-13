برعاية ماسية من جامعة عمان العربية… المؤتمر العالمي الأول للصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في عمّان

خبرني - تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وبرعاية ماسية من جامعة عمان العربية شاركت الجامعة في أعمال "المؤتمر العالمي الأول للصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي: التبادل المعرفي والتمكين للجيل الشاب والأسرة"، وبتنظيم من الأكاديمية العالمية للصحة الرقمية (GA4DH) - المملكة المتحدة ، وذلك في إطار سعي الجامعة إلى ترسيخ دورها الريادي في مجالات البحث العلمي والابتكار، إضافةً إلى سعيها المتواصل في مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي وتعزيز حضورها في المحافل العلمية المتخصصة، وبحضور كلّ من : الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية ، والأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب الرئيس للتخطيط وضمان الجودة، والأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية ، والسيدة نادية القديمات مساعد رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية ، والأستاذ الدكتور رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء المتخصصين في المجالات الصحية والطبية والتكنولوجية وعدد من طلبة الجامعات والمدارس، والذي عُقد في فندق الرويال في عمّان.

وبهذا الصدد أكد الدكتور الوديان على أن الرعاية الماسية لجامعة عمان العربية لهذا المؤتمر تجسد توجه الجامعة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز حضورها في المحافل العلمية المتخصصة، من خلال دعم المبادرات التي تجمع بين البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية أصبحا من أبرز المحركات لتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية، الأمر الذي يتطلب إعداد كوادر شبابية مؤهلة تمتلك المهارات الرقمية والمعرفية القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، كما شدد على أهمية تكامل الأدوار بين الجامعات والمؤسسات الصحية والأسر في بناء بيئة داعمة للإبداع والابتكار، مما يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة التغيير وصناعة حلول صحية مستدامة تخدم المجتمعات محلياً ودولياً.

كما وأشار الدكتور الوديان خلال الجلسة الحوارية التي شارك بها خلال أعمال المؤتمر بأن الجامعة تواصل تطوير منظومتها التعليمية والبحثية وفق أعلى معايير الجودة، من خلال تحديث الخطط الدراسية، وتعزيز المهارات الرقمية، ودعم البحث العلمي التطبيقي، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بكفاءة ومسؤولية، وبما ينسجم مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

بدوره أشار الأستاذ الدكتور محمد عودة من جامعة بريستول / بريطانيا والمدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للصحة الرقمية ، إلى أن المؤتمر شكّل منصة عالمية جمعت نخبة من العلماء والباحثين وقادة الصناعة مع الجيل الشاب والعائلات، بهدف تبادل المعرفة وتمكين المجتمع من أدوات المستقبل الرقمي في الرعاية الصحية، مبيناً أن المؤتمر ركّز على (16) مساراً علمياً ومعرفياً تناولت إعادة تصور التعليم العالي وتطور المهن الطبية في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة مجالات الجراحة الروبوتية، والمعلوماتية الحيوية، والصحة العقلية الرقمية، ودور التقنيات الذكية في الصيدلة والتمريض وطب الأسنان ، وأضاف إلى أن المؤتمر وفّر منصة فريدة من خلال "منتدى العائلة"، الذي أسهم في ربط الشباب وأسرهم بمصادر المعرفة وتوجيههم نحو التخصصات الجامعية الصاعدة، مع تسليط الضوء على دور الحلول الرقمية في تحسين جودة الحياة ودعم ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المؤتمر شهد كذلك استعراض مشاريع بحثية مبتكرة قدمها باحثون شباب، واختُتم بتكريم المواهب الريادية التي قدمت حلولاً واعدة في مجال التحول الرقمي الصحي، مؤكداً أهمية بناء شبكات تواصل مستدامة بين المبتكرين والجيل الجديد بما يعزز تطوير منظومة الرعاية الصحية عالمياً انطلاقاً من المبادرات الشبابية والأكاديمية الرصينة.

من جانبها أكدت الدكتورة أبو حويج والتى ادارت جلسة المنتدى الطلابي لمسار الصيدلة في ظل التطور والتحول الرقمي أن مشاركة طلبة الجامعة البحثية في المؤتمر تعكس حرص كلية الصيدلة على تعزيز انخراط الطلبة في الفعاليات العلمية المتخصصة، وتمكينهم من التفاعل مع أحدث الاتجاهات في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع ومواكبة متطلبات سوق العمل.

كما شاركت نائب عميد كلية الصيدلة الدكتورة لبنى الغرايبة في ادارة الجلسة الحوارية الاولى بعنوان "استكشاف الصيدلة الرقمية وصناعة الدواء بالتعاون بين القيادات الاكاديمية والصناعية"، وحضرت الدكتورة مي الحوامدة عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة والتى أبرز طلبتها تميزا علميا بارزا في عرض ابحاثهم، في تأكيد واضح على دعم إدارة الكلية لمشاركة منتسبيها وحرصها على التفاعل المباشر مع الفعاليات العلمية المتخصصة.

وقد شهد المؤتمر مشاركة واسعة من طلبة الجامعة، حيث بلغ عدد الطلبة المشاركين 47 طالباً وطالبة من كلية الصيدلة وكلية تكنولوجيا المعلومات وكلية العلوم الطبية التطبيقية، في صورة تعكس حرص الجامعة على إشراك طلبتها في الفعاليات العلمية النوعية التي تعزز خبراتهم الأكاديمية والبحثية، كما تميزت المشاركة بحضور بحثي لافت، إذ شارك 15 طالباً وطالبة بمشاريع وأوراق بحثية تم عرضها ضمن جلسات المؤتمر، تناولت موضوعات متنوعة في الصحة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصيدلاني، بما يعكس مستوى التأهيل العلمي الذي يحظى به طلبة الكلية.

حيث حقق الطالب حمزة الحموي طالب الماجستير في برنامج اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية، إنجازاً مميزاً بحصوله على المركز الثالث لمشروعه البحثي، فيما حصلت الطالبة هداية ياسين من كلية تكنولوجيا المعلومات على المركز الثالث مكرر ضمن المسابقة ذاتها، في إنجاز يعكس روح التكامل بين كليات الجامعة المختلفة في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي ، كما شاركت دائرة التسويق في جامعة عمان العربية من خلال عرض تخصصات الجامعة وبرامجها الأكاديمية، وتنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية المميزة الهادفة إلى استقطاب الطلبة وتعزيز وعيهم بالتخصصات الحديثة، إلى جانب التعريف ببيئة الجامعة التعليمية الداعمة للإبداع والتميز ، كما قامت دائرة الاعلام والعلاقات العامة في الجامعة بتغطية الحدث بشكل كامل ومهني، من خلال توثيق الفعاليات واللقاءات والأنشطة المصاحبة للمؤتمر، ونشر أبرز مخرجات المشاركة عبر المنصات الإعلامية الرسمية للجامعة، بما يعكس الصورة المشرقة للجامعة وحضورها الفاعل في المحافل العلمية المتخصصة.

وعبّر الطلبة المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بهذه المشاركة، مؤكدين أنها شكّلت فرصة مهمة لصقل شخصياتهم وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل، وإتاحة المجال لهم للاحتكاك بالخبراء والمتخصصين وعرض أفكارهم ومشاريعهم البحثية في بيئة علمية متقدمة، كما تقدموا بالشكر والتقدير إلى ادارة الجامعة والكلية على دعمهما المستمر وحرصهما على توفير مثل هذه الفرص النوعية التي تسهم في تطوير مهاراتهم الأكاديمية والمهنية.