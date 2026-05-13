«مؤشر الأداء» يدعو الحكومة الأردنية لتوضيح معادلة تسعير المحروقات

خبرني - دعا مركز مؤشر الأداء / كفاءة الحكومة الأردنية الى ولجنة تسعير المشتقات النفطية إلى تبني نهج أكثر انفتاحاً ومكاشفة حول أسعار المحروقات في الأردن.

وتاليا منشور المركز :

يُظهر هذا التحليل التاريخي (** مرفق صورة عن التحليل أدناه ) العلاقة وتتبع المسار بين متوسط سعر برميل خام برنت عالمياً وأسعار البنزين محلياً (أوكتان 90 و 95) في الأردن حتى شهر أيار 2026. في ظل التقلبات المستمرة للأسواق العالمية، تبرز الحاجة الماسة لتعزيز ثقة المواطن في السياسات الاقتصادية وقرارات التسعير المحلية.

​انطلاقاً من إيماننا المطلق في مركز مؤشر الأداء| كفاءة، بأن الحوكمة القائمة على الشفافية هي ركيزة من ركائز الحوكمة الرشيدة. فإننا ندعو الحكومة ولجنة تسعير المشتقات النفطية إلى تبني نهج أكثر انفتاحاً ومكاشفة، من خلال الإفصاح المبسط والدوري، القائم على نشر تفاصيل المعادلة السعرية للمحروقات بوضوح، بما يشمل كلف الاستيراد، والضرائب المقطوعة، ورسوم النقل والتخزين، وكيفية انعكاس الانخفاض أو الارتفاع العالمي على السعر النهائي.