كلية الصيدلة في عمان العربية تنظم ورشة عمل بعنوان إتقان مهارات الكتابة العلمية

خبرني - في إطار التزام جامعة عمان العربية بتطوير مهارات إعداد وكتابة الأبحاث العلمية وفق المعايير الأكاديمية الحديثة لدى طلبتها، نظمت كلية الصيدلة في الجامعة ورشة عمل متخصصة بعنوان "اتقان مهارات الكتابة العلمية"، قدمتها الدكتورة لبنى غرايبة نائب عميد كلية الصيدلة وبحضور عدد من الطلبة في الكلية.

واشتملت الورشة على مجموعة من المحاور المهمة التي هدفت إلى تطوير مهارات المشاركين في مجال البحث العلمي والكتابة الأكاديمية، حيث تناولت أسس إعداد الورقة البحثية وفق المعايير العلمية المعتمدة، وآليات صياغة الملخص العلمي والمقدمة البحثية بأسلوب أكاديمي احترافي، إضافة إلى منهجيات عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها بصورة علمية دقيقة، كما ركزت الورشة على تعزيز الوعي بأخلاقيات البحث العلمي، وسبل تجنب الانتحال العلمي، وآليات اختيار المجلات العلمية الرصينة المناسبة للنشر، وتطرقت الورشة كذلك إلى أبرز التحديات والأخطاء الشائعة في الكتابة العلمية، وأساليب التوثيق الأكاديمي السليم، وطرق التعامل بكفاءة مع ملاحظات المحكّمين والمراجعين، إلى جانب تقديم إرشادات عملية تسهم في رفع فرص قبول الأبحاث في المجلات العلمية العالمية المفهرسة والمصنفة.

وشهدت الورشة تفاعلاً مميزًا من المشاركين من خلال الأمثلة التطبيقية والنقاشات العلمية الثرية، التي أسهمت في تعميق فهمهم لأسس الكتابة العلمية الرصينة، وتعزيز مهارات التواصل الأكاديمي الفعّال، بما يدعم جودة المخرجات البحثية ويرتقي بالكفاءة المهنية والأكاديمية للباحثين، وفي ختام الورشة أعرب المشاركون عن تقديرهم للمحتوى العلمي والتطبيقي الثرّي الذي تم تقديمه، مؤكدين أهمية تنظيم مثل هذه الورش التدريبية التي تسهم في تعزيز الثقافة البحثية، وتنمية مهارات الباحثين الشباب، ورفع كفاءتهم في مجالات الكتابة والنشر العلمي، مما ينعكس إيجابًا على جودة إنتاجهم الأكاديمي ومسيرتهم البحثية.