كلية الآداب والعلوم في عمان العربية تنظم محاضرة علمية حول المقامة البغدادية

  • 13 أيار 2026
  • 13:39
خبرني  - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تطوير العملية التعليمية وتعزيز البيئة الأكاديمية التفاعلية، استضافت كلية الآداب والعلوم/قسم العلوم الأساسية الدكتور أحمد طلافحة الخبير الأكاديمي لإعطاء محاضرة علمية متخصصة بعنوان: "المقامة البغدادية" لطلبة مساق تذوق النص الأدبي ومساق مهارات الاتصال والتواصل (2) اللغة العربية، وذلك بهدف إثراء معارف الطلبة وربط الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية في اللغة العربية وآدابها.

وتناول الدكتور طلافحة خلال المحاضرة فن المقامة في الأدب العربي، مستعرضاً نشأتها وخصائصها الفنية والبلاغية، إلى جانب أبرز أعلام هذا الفن الأدبي وأثره في تطور الأدب العربي عبر العصور، كما ركّز على الأساليب البلاغية والبنية الفنية التي تميز المقامات العربية، وشهدت المحاضرة تفاعلاً لافتاً من الطلبة، الذين ناقشوا عدداً من القضايا الأدبية واللغوية المرتبطة بالمقامة، بما أسهم في تعزيز مهاراتهم النقدية والتحليلية وتوسيع مداركهم المعرفية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة الأكاديمية التي تنفذها كلية الآداب والعلوم في جامعة عمان العربية، والهادفة إلى استقطاب الخبرات العلمية المتخصصة، بما ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية ويثري خبرات الطلبة الأكاديمية والثقافية.

 

برعاية وزير الشباب... جامعة عمان العربية تختتم مسابقة الروبوتات والذكاء الاصطناعي 2026 بمشاركة عربية واسعة
جامعة الزيتونة الأردنية تستضيف أكاديميًا من جامعة كليس 7 أراليك التركية ضمن برنامج إيراسموس+
برعاية ماسية من جامعة عمان العربية… المؤتمر العالمي الأول للصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في عمّان
كلية الصيدلة في عمان العربية تنظم ورشة عمل بعنوان إتقان مهارات الكتابة العلمية
إنجاز بحثي لطالبة ماجستير اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية في عمان العربية في مؤتمر جمعية التيقظ الدوائي في السعودية
رئيس جامعة البترا يكرّم الطلبة المشاركين في الدورات الرياضية التدريبية
