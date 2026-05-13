إنجاز بحثي لطالبة ماجستير اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية في عمان العربية في مؤتمر جمعية التيقظ الدوائي في السعودية

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز ثقافة البحث العلمي وتشجيع طلبتها على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمحافل العلمية الدولية، مما يسهم في تطوير مهاراتهم البحثية والأكاديمية وتعزيز حضورهم العلمي على المستويين الإقليمي والدولي، شاركت طالبة ماجستير اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية غادة الهويل في أعمال المؤتمر الأول لجمعية التيقظ الدوائي (Society of Pharmacovigilance Conference)، الذي عُقد في السعودية/ مدينة الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الصحية والتنظيمية المرموقة، من بينها الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووكالة الأدوية الأوروبية، ودستور الأدوية الأمريكي، والمركز السعودي لسلامة المرضى، إضافة إلى عدد من المؤسسات الصحية وشركات الأدوية.

حيث قدمت الطالبة الهويل خلال المؤتمر ورقة بحثية بعنوان: “Arrhythmia Associated with Antiepileptic Drugs: Review FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) Database” تناولت من خلالها دراسة وتحليل اضطرابات نظم القلب المرتبطة باستخدام أدوية الصرع، بالاعتماد على بيانات نظام الإبلاغ عن الأثار الجانبية التابع لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، حيث حقق البحث تميزًا لافتًا بحصوله على المركز الثالث ضمن أفضل العروض الملصقية (Poster) ، في إنجاز يعكس جودة البحث العلمي وتميز مخرجاته الأكاديمية، ويؤكد قدرة طلبة جامعة عمان العربية على المنافسة والتميّز في المحافل العلمية المتخصصة.

وبهذا الصدد أكدت الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية أن هذا الإنجاز يعكس المستوى الأكاديمي والبحثي المتميز الذي يتمتع به طلبة الكلية، ويجسد حرص الكلية على دعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الطلبة على المشاركة في المؤتمرات والمحافل العلمية الدولية، بما يسهم في صقل مهاراتهم البحثية وتعزيز حضورهم العلمي، مشيرةً إلى حرص جامعة عمان العربية المستمر على دعم طلبتها وتمكينهم من الانخراط في الأنشطة البحثية والعلمية المتخصصة، وتوفير البيئة الأكاديمية المحفزة للإبداع والابتكار، مما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك القدرة على المنافسة والتميّز محليًا ودوليًا، ويعكس المكانة العلمية المتقدمة التي تحظى بها الجامعة وبرامجها الأكاديمية المختلفة.