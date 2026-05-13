الامانة تحدد مواقع بيع وذبح الأضاحي وتعلن استقبال الطلبات الكترونيا

خبرني - أعلنت أمانة عمان الكبرى أنه سيتم البدء باستقبال طلبات بيع وذبح الأضاحي لعام 2026 ، والتي تم حصر تقديمها الكترونياً، اعتباراً من صباح يوم غد الخميس الموافق 14 أيار ولغاية 21 ايار

وأكدت الأمانة أن موعد الإطلاق الفعلي للخدمة، سيكون في تمام الساعة العاشرة صباحاً، حيث سيتمكن المهتمين و اصحاب الملاحم و المواشي من تقديم الطلبات والدفع إلكترونياً من خلال موقع امانة عمان الرسمي، عن طريق الدخول الى الخدمات الإلكترونية، واختيار نافذة خدمة تصاريح الأضاحي

وأوضحت ان الوثائق المطلوبة لتقديم الطلبات هي الهوية الشخصية للافراد، و رخصة المهن لأصحاب الملاحم.

واشارت انه سيتم ايقاف استقبال الطلبات وإجراء القرعة الكترونياً لتوزيع مواقع الحظائر للمتقدمين يوم 21 ايار ، وأنه سيتم استيفاء تأمينات الكترونية بقيمة 500 دينار وهي تأمينات مسترده في حال عدم المخالفه

وأكدت الأمانة على إعطاء الأولوية في الحصول على الحظائر لأصحاب رخص المهن ذات العلاقة (الملاحم)

كما حددت الامانة مواقع بيع وذبح الأضاحي بهدف منع البيع العشوائي وتسهيل عمليات التعقيم والحد من حدوث المكاره الصحية في المواقع.

و تشمل المواقع التالية:

بسمان و المدينة : شارع النخيل الموازي لشارع الجيش بجانب مدرسة ام عمار

⁠النصر و ماركا : شارع الحزام الدائري بالقرب من جسر الصالحية

⁠مناطق ( بدر نزال ، زهران، راس العين ، العبدلي) : شارع الامير حسين بجانب دوار توفيق الطباع

⁠طارق : شارع الامير فيصل بالتقاطع مع شارع الامير نايف ( منطقة الكسارات)

القويسمة و اليرموك: شارع الجسور العشرة( شارع الشعائر )

خريبة السوق و المقابلين : شارع الوقار بالقرب من مسجد الريان

⁠مناطق ( وادي السير ، بدر الجديدة ، مرج الحمام ) : حي الظهير، شارع نالتشك الدمينة

⁠مناطق ( صويلح ، تلاع العلي ) : شارع رفاعة الانصاري

⁠مناطق ( شفا بدران ، الجبيهة ، ابو نصير ) : شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز امن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة

بالاضافة الى موقع مسلخ امانة عمان، و مسلخ الماضونة ( المخصصين لذبح الأضاحي فقط)

وأكدت الأمانة أن جميع الحظائر، والتي يتجاوز عددها 400 حظيرة ، ستكون خاضعة للرقابة البيطرية من قبل اطباء بيطريين

لمتابعة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الشروط الصحية .

