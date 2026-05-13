الحوامدة يدعو للجنة إنقاذ لنادي الوحدات

خبرني - دعا رجل الأعمال ورئيس نادي الوحدات السابق الدكتور بشار الحوامدة لإنشاء لجنة إنقاذ من الهيئة العامة المقتدرين ، لمساعدة الإدارة الحالية على استقرار النادي بعد انتهاء موسم الفريق دون تحقيق أي بطولة وفشله في التأهل الى المسابقات الآسيوية.

وبين الحوامدة في منشور له عبر مواقع التواصل، ان البعض من إدارة الوحدات الحالية الى جمع استقالات من أجل إدخال الوحدات إلى نفق مظلم – بحسب وصفه - من أجل تحقيق مكاسب شخصية.

واعتبر الحوامدة ان الحل بالوقوف مع الإدارة من خلال لجنة إنقاذ من الهيئة العامة المقتدرين أصحاب الفكر و ليس الدعوة الى استقالات قد تؤدي الى دمار اكبر من الدمار الحاصل، قائلا ان الوحدات بحاجة الى قرارات جريئة من ما تبقى من شرفاء هذه الادارة .

تاليا منشور الحوامدة كما ورد عبر صفحاته :

و أنا أتابع مباراة الكأس بتوتر شديد ، آلمني جدا رفع جماهير الوحدات "المجموعة" لشعار مجموعة وحداتي و لم أجد شعار الوحدات في تلك اللقطة، ربما يعتبرها البعض ليست ملاحظة هامة لكنني تذكرت أيضا كيف كانت إدارة المجموعة تقاتل لوضع الباش الخاص بهم فوق شعار النادي في مباريات السلة و كنت أمنعهم حتى يكون شعار الوحدات فوق الجميع .

محزن جدا و أنا ارى الشكل العام لإدارة نشاط الحسين الشابة مقارنة مع إدارة نشاطنا المهترئة .

حين قلت أخشى على الوحدات لم أكن أعني بطولة بحد ذاتها بل أعني استمرار الكيان .

يسعى البعض من إدارة الوحدات الى جمع استقالات من أجل إدخال الوحدات إلى نفق مظلم من أجل تحقيق مكاسب شخصية وهم نفس الاشخاص الذين ساوموا من أجل تحقيق مكاسب شخصية مالية في الانتخابات الماضية ولكنني رفضت من أجل المبدأ لا المال و اصريت أن الحل هو الفكر و الشباب و المال و ليس الإدارات المهترئة.

اليوم يجب أن نقف مع الادارة من خلال لجنة إنقاذ من الهيئة العامة المقتدرين أصحاب الفكر و ليس الدعوة الى استقالات قد تؤدي الى دمار اكبر من الدمار الحاصل، الوحدات بحاجة الى قرارات جريئة من ما تبقى من شرفاء هذه الادارة .