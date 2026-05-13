اليكم فوائد نظام الطيبات

خبرني - أعاد رحيل الدكتور ضياء العوضي تسليط الضوء على ما يُعرف بـ"نظام الطيبات"، وهو نظام غذائي أثار اهتماماً واسعاً خلال السنوات الماضية بسبب اعتماده على تنظيم العادات الغذائية وتقليل الإفراط في تناول الطعام، ما دفع كثيرين للبحث عن تفاصيله وفوائده الصحية المحتملة.

ويقوم النظام على مجموعة من القواعد الأساسية التي تهدف إلى تحسين نمط الحياة الغذائية، أبرزها تناول الطعام فقط عند الشعور الحقيقي بالجوع، والتوقف قبل الوصول إلى الشبع الكامل، إلى جانب تشجيع الصيام الدوري مثل صيام الاثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر هجري.

ويرى متابعون للنظام أن من أبرز فوائده المساعدة على ضبط الشهية وتقليل العادات الغذائية العشوائية، إضافة إلى تشجيع الجسم على الحصول على فترات راحة من الإفراط في تناول الطعام، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على الهضم ومستويات النشاط والطاقة.

كما يعتمد النظام على التقليل من تناول البروتين الحيواني بشكل يومي، حيث يوصي بتناوله "يوماً بعد يوم"، مع التركيز على بعض أنواع اللحوم والأسماك البحرية والحمام والأرانب، إلى جانب الاعتماد على أطعمة محددة مثل خبز القمح الكامل، والأرز المصري، والبطاطس، وبعض أنواع الجبن الصفراء.

ويبتعد "نظام الطيبات" عن عدد كبير من الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، إضافة إلى الحلويات والمخبوزات المعتمدة على الدقيق الأبيض، وهو ما يعتبره البعض عاملاً مساعداً في تقليل السعرات الحرارية وتحسين العادات الغذائية.

كذلك يشجع النظام على تناول بعض المشروبات الطبيعية مثل القهوة التركية الأصلية والشاي الأخضر والأعشاب، مع توصيات باستخدام خل القصب الطبيعي بكميات معتدلة بعد الطعام.

ورغم الشعبية الواسعة التي يحظى بها النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد مختصون أهمية استشارة الأطباء أو أخصائيي التغذية قبل اتباع أي نظام غذائي لفترات طويلة، خاصة أن بعض قوائمه تتضمن منع مجموعات غذائية كاملة قد يحتاجها الجسم بنسب متفاوتة بحسب العمر والحالة الصحية.