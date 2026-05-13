الاربعاء: 13 أيار 2026
وصول 32 ألف رأس أغنام وعجول إلى الأردن عبر ترانزيت مرفأ طرطوس السوري

خبرني - استقبل مرفأ طرطوس السوري، أمس الثلاثاء، باخرتين قادمتين من رومانيا تحملان نحو 32 ألف رأس من الأغنام والعجول، ضمن حركة الترانزيت عبر الأراضي السورية باتجاه الأردن.

وتضم الشحنة الأولى 500 عجل و15 ألف رأس من ذكور الأغنام، في حين تحمل الباخرة الثانية 16 ألف رأس من ذكور الأغنام، وفق ما نقلته وكالة "سانا".

وقال رئيس دائرة الصحة والإنتاج الحيواني مهند قدور، إن عمليات التفريغ جرت بإشراف الجهات المختصة، بما فيها هيئة المنافذ العامة والجمارك وإدارة المرفأ، مع إجراء الفحوص الصحية والبيطرية اللازمة للتأكد من سلامة الحيوانات قبل نقلها براً إلى الأردن.

من جهته، اعتبر أمين جمارك مرفأ طرطوس، رياض جودي، أن وصول الباخرتين يعكس تنامي حركة الترانزيت عبر المرفأ، وزيادة اعتماد الشركات الإقليمية عليه كمركز لوجستي، مشيراً إلى أن هذا النشاط يسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم الاقتصاد الوطني.

