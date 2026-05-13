الاربعاء: 13 أيار 2026
وكالة الطاقة: معروض النفط سيقل عن الطلب في 2026 بسبب حرب إيران

  • 13 أيار 2026
  • 11:25
خبرني - توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تشهد إمدادات النفط العالمية تراجعا حادا في عام 2026، مع استمرار تداعيات الحرب في إيران وتذبذب التدفقات عبر مضيق هرمز.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إن إمدادات النفط العالمية ستنخفض بنحو 3.9 ملايين برميل يوميا في 2026، بافتراض استئناف التدفقات عبر مضيق هرمز تدريجيا اعتبارا من يونيو، مقارنة بتقديرات سابقة أشارت إلى انخفاض قدره 1.5 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن إجمالي المعروض العالمي من النفط سيكون أقل من الطلب بنحو 1.78 مليون برميل يوميا في 2026، مقابل توقع سابق بفائض قدره 0.41 مليون برميل يوميا.

وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط بنحو 420 ألف برميل يوميا في 2026 بسبب الحرب، مقارنة بتقديرات سابقة رجحت انخفاضا بنحو 80 ألف برميل يوميا.

كما قدرت أن إجمالي خسائر الإمدادات العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز منذ شباط/فبراير بلغ نحو 12.8 مليون برميل يوميا.

