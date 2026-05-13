ترخيص المركبات تطرح أرقاماً مميزة للبيع بالمزاد دعماً لصندوق الطالب الجامعي

خبرني - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية واستناداً لأحكام نظام لوحات المركبات وتعديلاته رقم (52) لسنة 2006 عن طرح مجموعة من الأرقام (الأُحادية ، الثنائية ، الثلاثية ، الرباعية ، الخماسية) الأكثر تميزاً للبيع بالمزاد العلني الالكتروني حيث سيكون ريع هذه الارقام مخصص لصندوق دعم الطالب الجامعي.

واكدت ادارة الترخيص انه يمكن للراغبين بالمشاركة بالمزاد العلني الالكتروني ، إنشاء حساب على موقع إدارة ترخيص السواقين والمركبات والتقدم بطلب مزاودة اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 13/5/2026م ولحين انتهاء المزاد ويمكن الاطلاع على الشروط والأحكام ودفع التأمينات المطلوبة والمحددة لكل رقم وهي مستردة.

ويبدأ المزاد العلني الالكتروني على جميع الأرقام إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 19/5/2026م الساعة 12:00 ظهراً وينتهي المزاد في نفس اليوم وحسب الأوقات المبينة إزاء كل رقم.

وبعد انتهاء المزاد على الرقم الأول سيتم ترصيد مبلغ التأمين المدفوع للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ ليتمكنوا من المزايدة على باقي الأرقام أما الشخص الفائز بالرقم الأول يتوجب عليه دفع تأمين جديد في حال رغبته المزايدة على باقي الأرقام وسيتم إعادة التأمينات لأصحابها عند إنتهاء المزاد.

كما تضاف ضريبة المبيعات بنسبة (16%) من قيمة اعلى مزايدة + 25 دينار رسم احتفاظ بالرقم.

وفي حال الترسية الأوليه على أعلى مزايد فذلك يعتبر تبليغ رسمي له بدفع مبلغ (10%) من قيمة أعلى مزايده خلال مدة (10) أيام من تاريخ إحالة الرقم محسوباً منها مبلغ التأمين أو دفع قيمة المزايده كاملة.

وبعد قيام المزاود بدفع مبلغ الـ (10%) من قيمة أعلى مزايده خلال مدة (10) أيام من تاريخ إحالة الرقم عليه ، يُمنح مهلة لمدة (30) يوماً من تاريخ الإحالة لدفع قيمة المزاودة كاملة أو مجزأه خلال الـ (30) يوم الممنوحه له ، وخلاف ذلك يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الرقم وبمبلغ الـ (10%)من قيمة المزاودة الذي دفعه محسوباً منه مبلغ التأمين لصالح الخزينة.

ويعتبر المشاركة في المزاد إقراراً من المزاود بالإطلاع على الشروط والأحكام الخاصة والموافقة عليها.

كما يمكن الاشتراك بالمزاد من أي مكان لكل من يحمل رقم وطني أردني أو من يحمل رقم شخصي من الجنسيات الأخرى.