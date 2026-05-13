الاربعاء: 13 أيار 2026
قائد القوات في بعثة المونوسكو يزور مخيم العمليات الأردني ويتابع تمرينا مشتركا

  • 13 أيار 2026
  • 10:52
خبرني - زار قائد قوات بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (المونسكو)، الفريق أوليسيس دي ميسكيتا غوميز، الثلاثاء، مخيم العمليات الأردني في مطار مافيفي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكان في استقباله قائد القوة.

واستمع الفريق غوميز، بحضور قائد القيادة العسكرية لمنطقة الأمازون البرازيلية الفريق أول لويز غونزاغا، إلى إيجاز حول طبيعة المهام والواجبات العملياتية التي تنفذها القوة، ومستوى الجاهزية والاستعداد لتنفيذ مختلف المهام ضمن منطقة المسؤولية.

كما تابع قائد قوات بعثة الأمم المتحدة تمريناً عملياتياً مشتركاً، بمشاركة وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغولية/2، والقوات الخاصة البرازيلية، والقوات الخاصة الغواتيمالية، والقوات الخاصة الكينية، عكس مستوىً عالياً من الاحترافية والكفاءة القتالية والتنسيق الميداني بين القوات المشاركة، إضافة إلى سرعة الاستجابة والدقة في تنفيذ الواجبات ضمن بيئة تحاكي التهديدات المحتملة في منطقة المسؤولية.

وفي ختام الزيارة، أشاد الفريق غوميز بالمستوى المتميز والانضباط العالي والجاهزية العملياتية التي ظهرت بها القوة الأردنية، والقوات الأممية المشاركة مثمناً الجهود المبذولة والقدرات الميدانية والاحترافية العالية في تنفيذ المهام المشتركة ضمن مهام حفظ السلام الدولية.

