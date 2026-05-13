المياه : ضبط اعتداءات على خط ناقل في الجيزة وعمارة في صويلح

خبرني - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وبالتعاون مع شركة مياه الاردن مياهنا والاحواض المائية والمشاغل المركزية وبمرافقة امنية من مرتبات الامن العام -مركز امن الجيزة وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت اعتداءات جديدة في مناطق جنوب العاصمة عمان الجيزة تتمثل بالاعتداء على خط ناقل رئيسي قطر 600 ملم يغذي منطقة الجيزة حيث تم فصل الاعتداء واعداد الضبوطات واحالة القضية للجهات المختصة.

وفي سياق أخر واثناء عمليات المسح الدورية التي تجريها طواقم الرقابة الداخلية مع شركة مياه الاردن (مياهنا ) وكوادر سلطة المياه تم ضبط عمارة في منطقة صويلح تقوم بتجميع مياه نبعة غير صالحة للشرب داخل خزان كبير وبيعها بطريقة مخالفة حيث تم مصادرة المضخة واعداد الضبط بالواقعة و ستستكمل الاجراءات اللازمة لتحويل المعتدين للجهات المختصة وتقدير اثمان وكميات المياه المعتدى عليها .