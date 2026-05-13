الشناينة يعتذر لجماهير الفيصلي بعد الموسم (الصفري)

خبرني - قدم لاعب النادي الفيصلي أمين الشناينة اعتذاره لجماهير الفريق، عقب خسارة لقب الدوري الأردني والخروج من بطولة كأس الأردن أمام نادي الرمثا بركلات الترجيح.

وقال الشناينة، في رسالة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يدرك حجم الحزن وخيبة الأمل لدى جماهير الفيصلي، مؤكدا أن رؤية حزن الجماهير تُعد من أصعب الأمور بالنسبة له.

وأكد اللاعب أنه لن يتهرب من المسؤولية، مشددا على عزمه العمل بقوة خلال الفترة المقبلة من أجل العودة بشكل أفضل وتقديم ما يليق بجماهير النادي.

وأضاف الشناينة أن الموسم المقبل "لن يكون عاديا"، متعهدا بالقتال من أجل شعار الفيصلي حتى يعود الفريق إلى منصات التتويج ويحقق ما يطمح إليه جمهوره.