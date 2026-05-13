ضبط 1500 طن من السماد العضوي المخالف في الموقر

خبرني - نفذت مديرية زراعة العاصمة، بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة / شرق عمان، حملة رقابية ميدانية في منطقة المطبة التابعة للواء الموقر، عقب ورود شكاوى حول وجود ساحتي تجميع للسماد العضوي غير المعالج داخل مناطق مزارع الثروة الحيوانية.

وأسفرت الحملة عن ضبط ساحتي تجميع مخالفتين، قُدرت الكميات الموجودة فيهما بنحو 1500 طن من السماد العضوي غير المعالج، في مخالفة للتعليمات والاشتراطات البيئية المعمول بها.

وجاءت الحملة بمتابعة من مدير مديرية زراعة العاصمة المهندس حسين الخالدي، وبمشاركة كوادر مديرية زراعة لواء سحاب والإدارة الملكية لحماية البيئة، حيث تم تنظيم الضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

وأكدت مديرية زراعة العاصمة استمرار حملاتها الرقابية في مختلف مناطق الاختصاص، بهدف حماية البيئة والصحة العامة وضبط المخالفات البيئية.