تحذير بريطاني من أدوية شائعة لتساقط الشعر بسبب آثار نفسية وجنسية

خبرني - حذّرت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) من الآثار الجانبية المحتملة لبعض الأدوية الشائعة المستخدمة لعلاج تساقط الشعر وتضخم البروستات.

وأوضحت الهيئة أن دواء "فيناسترايد"، المستخدم لعلاج الصلع الذكوري، قد يرتبط بضعف الانتصاب وفقدان الرغبة الجنسية واضطرابات المزاج لدى الرجال، بما في ذلك الاكتئاب والأفكار الانتحارية. كما شمل التحذير دواء "دوتاسترايد" المشابه، الذي يُستخدم لعلاج أعراض تضخم البروستات.

وجاء التحذير بعد مراجعة شاملة أجرتها الهيئة لجميع الأدلة المتاحة المتعلقة بسلامة الدواءين، في إطار تعزيز حماية المرضى ورفع مستوى الوعي بالمضاعفات المحتملة.

وقالت الدكتورة أليسون كيف، كبيرة مسؤولي السلامة، إن تحديث المعلومات الخاصة بالدواءين يهدف إلى تقديم إرشادات أوضح للمرضى والأطباء، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات علاجية مدروسة.

وأضافت أن الهيئة تتوقع من الأطباء مناقشة الآثار الجانبية المحتملة مع المرضى قبل بدء العلاج.

وكانت الهيئة قد ألزمت، منذ عام 2024، الشركات الموردة لدواء "فيناسترايد" بإرفاق بطاقات تنبيه داخل عبوات الدواء، لتحذير المرضى من مخاطر مثل الاكتئاب والضعف الجنسي والأفكار الانتحارية.

وتنصح الإرشادات المرضى الذين يستخدمون الدواء لعلاج تساقط الشعر بالتوقف عن تناوله فور ظهور أي أعراض نفسية أو جنسية، بينما يُطلب من المرضى الذين يتناولونه لعلاج تضخم البروستات مراجعة الطبيب بشكل عاجل إذا ظهرت لديهم هذه الأعراض.

ويعمل "فيناسترايد" عن طريق منع تحول هرمون التستوستيرون إلى هرمون "ديهيدروتستوستيرون" (DHT)، المرتبط بتساقط الشعر وتضخم البروستات. ويُباع الدواء تحت الاسمين التجاريين "بروسكار" و"بروبيشيا" (يُستخدم لعلاج كلتا الحالتين، ولكنه متوفر فقط في نظام التأمين الصحي الوطني (NHS) لعلاج تضخم البروستات).

ويعد تضخم البروستات من الحالات الشائعة لدى الرجال فوق سن الخمسين، وقد يؤدي إلى صعوبة في التبول نتيجة ضغط الغدة المتضخمة على مجرى البول، وتشمل أعراضه ضعف تدفق البول والحاجة المتكررة إلى التبول، خاصة خلال الليل.

وكشفت الهيئة أن نظام "البطاقة الصفراء" (المصمم لتمكين المرضى من الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية) تلقى 170 بلاغا يتعلق بأفكار انتحارية أو أعراض مشابهة لدى مستخدمي "فيناسترايد"، من بينها 19 حالة وفاة.

كما أظهرت مراجعة البلاغات أن بعض الآثار الجانبية، خصوصا الضعف الجنسي، قد تستمر لدى بعض المرضى حتى بعد التوقف عن استخدام الدواء.

وتشير بيانات الوصفات الطبية في بريطانيا إلى إصدار أكثر من 400 ألف وصفة شهرية لأدوية تحتوي على "فيناسترايد" بتركيز 5 ملغ و"دوتاسترايد"، فيما لا تتوفر بيانات دقيقة بشأن وصفات "فيناسترايد" بتركيز 1 ملغ، لأنه يُصرف بوصفات خاصة خارج نظام التأمين الصحي الوطني البريطاني.