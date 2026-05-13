صدمة في مصر لأحد أعرق أندية البلاد

خبرني - هبط النادي الإسماعيلي أحد أعرق وأشهر الأندية في تاريخ الكرة المصرية رسميا إلى دوري الدرجة الثانية بعد خسارته المدوية أمام مضيفه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

وخسر النادي الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز، ليصبح أول فريق يهبط رسميا هذا الموسم، قبل ثلاث جولات فقط من نهاية المسابقة، بعدما استحالت عليه النجاة رياضيا.

ويعد النادي الإسماعيلي "الدراويش" من الأندية التاريخية الكبرى في مصر، وهو تأسس عام 1924 وصار أحد الأندية الثلاثة الوحيدة التي لم تهبط من الدوري الممتاز منذ انطلاق المسابقة عام 1948 حتى المواسم الأخيرة بجانب الأهلي والزمالك.

ويشتهر النادي الإسماعيلي بجماهيريته العريضة في مصر والوطن العربي، وقد حقق العديد من الإنجازات أبرزها: الفوز بكأس أفريقيا للأندية أبطال 1969 كأول نادٍ مصري يتوج بلقب أفريقي، والفوز بـ3 ألقاب دوري مصري 1967، 2001، 2002.

وقد شهد النادي في السنوات الأخيرة أزمات مالية وإدارية حادة أثرت سلبا على نتائجه، مما أدى إلى تراجعه المتكرر في جدول الترتيب ودخوله دائرة الهبوط هذا الموسم.

وأثارت واقعة هبوط الإسماعيلي صدمة كبيرة في الوسط الرياضي المصري، نظرا لمكانة النادي التاريخية، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات جماهيرية وإدارية لإعادة بناء الفريق في دوري المحترفين بهدف العودة السريعة إلى الممتاز.

واعتبرت الجماهير المصرية أن هبوط الإسماعيلي يمثل صفحة حزينة في تاريخ الكرة المصرية، حيث يفقد الدوري الممتاز أحد أبرز رموزه التاريخية.