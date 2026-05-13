الأردن.. ارتفاع أسعار الأضاحي متوقع بنسبة 10% قبل العيد

خبرني - أوضح وزير الزراعة صائب خريسات أن ارتفاع أسعار اللحوم البلدية يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع كلف الأعلاف، مؤكدا أن الوزارة اتخذت إجراءات لتقييد تصدير الأغنام إلى دول الخليج بهدف تحقيق وفرة في السوق المحلية وضبط الأسعار قبل حلول عيد الأضحى.

وتوقع خريسات أن ترتفع أسعار الأضاحي هذا العام بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، رغم الإجراءات الحكومية الهادفة إلى توفير كميات كافية من الأغنام والحفاظ على استقرار السوق.

وكشف الوزير عن اجتماع عقد بين وزارة الزراعة والمؤسسة العسكرية، جرى خلاله الاتفاق على استيراد خراف حية وبيعها للمواطنين بأسعار معقولة وهامش ربح "قليل جدا".

وأضاف أن المؤسسة العسكرية بدأت بالفعل التواصل مع التجار لتوفير الخراف الرومانية والسورية والبلدية استعدادا لموسم الأضاحي.

