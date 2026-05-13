ترمب يطرح فكرة ضم فنزويلا كولاية 51

خبرني - أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بعد نشره صورة لفنزويلا ملوّنة بألوان العلم الأمريكي على منصة "تروث سوشيال" مكتوبا عليها "الولاية رقم 51".

وجاءت أحدث تلميحات ترامب هذ بعد أن صرّح لمذيع قناة "فوكس نيوز" جون روبرتس، يوم الاثنين 11 مايو، بأنه يفكر "بجدية" في ضم فنزويلا، مشيرا إلى أن هناك "40 تريليون دولار من النفط هناك" وأن "فنزويلا تحب ترامب".

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من مقابلة تلفزيونية قال فيها ترامب إن "فنزويلا كانت بائسة، والآن أصبحت سعيدة وتُدار بشكل جيد"، وذلك في إشارة إلى ما يصفه بأنه "تحسن" في أوضاع البلاد بعد العملية العسكرية الأمريكية التي أطاحت بالرئيس السابق نيكولاس مادورو.

كما كان الرئيس الأمريكي قد ألمح سابقا إلى رغبته في ضم فنزويلا إلى الولايات المتحدة عندما هنأ منتخب بلاده للبيسبول على فوزه على إيطاليا. وعزا حينها نجاح المنتخب الفنزويلي إلى تعاون كاراكاس مع الولايات المتحدة.

وسبق أن أعربت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز عن رفضها القاطع لهذه الفكرة، معلنة أن بلادها لن تكون أبدا ولاية أمريكية.

يُشار إلى أن ترامب سبق أن ألمح إلى فكرة مماثلة مع كندا في نوفمبر 2025، عندما دعا رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو إلى التنحي وضم بلاده كولاية 51، مطلقا عليه لقب "حاكم ولاية كندا العظمى".

كما أبدى رغبته في شراء جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي في ديسمبر 2025 وفقا لتصريحاته.