الاربعاء: 13 أيار 2026
أوروبا توقف اللحوم البرازيلية

أوروبا توقف اللحوم البرازيلية

خبرني - أعلنت البرازيل أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات لوقف وارداته من المنتجات الحيوانية البرازيلية اعتبارا من سبتمبر المقبل.
ويأتي ذلك بعد أيام فقط من دخول الاتفاق التجاري الضخم بين تكتل ميركوسور في أمريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بشكل مؤقت، وهو اتفاق يشمل سوقا عابرة للأطلسي تقدر قيمتها بنحو 22 تريليون دولار.

ويواجه الاتفاق، المعروض حاليا أمام المحكمة الأوروبية، معارضة من مزارعين أوروبيين وجماعات بيئية تخشى من المنافسة غير العادلة، والضغوط على الأسعار، وتهديد سبل العيش والمعايير البيئية.

وقالت وزارة الزراعة البرازيلية، في بيان، إن القرار الأوروبي قوبل "بدهشة"، مضيفة أن حكومة البلاد ستسعى إلى التراجع عنه.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الاتحاد الأوروبي قال إنه لم يتلق أدلة تثبت خلو المنتجات الحيوانية القادمة من البرازيل ودول أخرى من المواد المضادة للميكروبات المستخدمة لتحفيز نمو الحيوانات.

وأضافت الوزارة أن رئيس البعثة البرازيلية لدى الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعا اليوم الأربعاء مع سلطات التكتل المعنية بالمنتجات الحيوانية "لطلب توضيحات بشأن القرار".

