بعد تدريب الرجال.. ألمانيا تشهد سابقة جديدة في كرة القدم

خبرني - أعلن نادي هامبورغ الألماني تعيين كاثلين كروغر مديرة رياضية للفريق الأول للرجال اعتبارا من صيف 2026، لتصبح أول امرأة في تاريخ البوندسليغا تشغل هذا المنصب.

وينظر إلى الخطوة على أنها محطة مهمة في مسار تعزيز المساواة بين الجنسين داخل أندية كرة القدم الرجالية في ألمانيا.

وأكد رئيس مجلس الرقابة في هامبورغ ميخائيل بابنفوس، أن كروغر البالغة 40 عاما، تمتلك رؤية استراتيجية وقدرات قيادية قوية، وهو ما جعل النادي يمنحها مسؤولية ملف الانتقالات وتطوير الفريق.

ولعبت كروغر بقميص بايرن ميونخ بين عامي 2003 و2009، قبل أن تواصل مسيرتها داخل النادي البافاري في مجالات التدريب والإدارة.

وفي الفترة الأخيرة كانت عضوا في مجلس إدارة بايرن، حيث أشرفت على ملفات التنظيم والبنية التحتية والاستراتيجية الرياضية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من دخول اسم نسائي آخر تاريخ الكرة الأوروبية، عندما تولت ماري لويزه إيتا تدريب فريق الرجال في يونيون برلين في أبريل 2026، لتصبح أول امرأة تقود ناديا رجاليا في أوروبا.