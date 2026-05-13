بعمر الـ29.. نهاية مأساوية لمسيرة براندون كلارك في الـNBA

خبرني - توفي لاعب نادي ممفيس غريزليز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA براندون كلارك عن عمر 29 عاما، حسب وكالة "برايورتي سبورتس" التي تمثل اللاعب.

ولم تكشف رسميا أسباب الوفاة حتى الآن، في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية أمريكية إلى أن الوفاة تخضع للتحقيق، مع الاشتباه في احتمال ارتباطها بجرعة زائدة.

وكان كلارك أوقف في أبريل الماضي بولاية أركنساس، بعد اتهامه بتجاوز السرعة والقيام بمطاردة مع الشرطة، إضافة إلى حيازة ونقل مواد مخدرة ومحاولة الهروب من قوات الأمن.

وعانى اللاعب الكندي خلال الموسمين الأخيرين من سلسلة إصابات قوية، أبرزها في الركبة وعضلة الساق، ما تسبب في غيابه عن معظم مباريات الموسم، حيث لم يشارك سوى في مباراتين فقط.

وبرز كلارك في دوري الجامعات الأمريكية مع فريق غونزاغا، قبل أن يتم اختياره في المركز 21 من "درافت" NBA عام 2019 من قبل أوكلاهوما سيتي ثاندر، لينتقل مباشرة بعدها إلى ممفيس غريزليز، حيث لعب سبعة مواسم وحقق متوسط 10.2 نقاط و5.5 متابعات في المباراة الواحدة.

ونعى نادي ممفيس لاعبه الراحل في بيان مؤثر، مؤكدا أن "براندون كان زميلا رائعا وشخصا استثنائيا، وسيبقى أثره حاضرا داخل النادي وفي مجتمع ممفيس".