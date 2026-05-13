ترمب وبن سلمان يبحثان مع محمد بن زايد الوضع في المنطقة

خبرني - تلقى رئيس الإمارات محمد بن زايد اتصالين هاتفيين من الرئيس دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثوا خلالهما التعاون الثلاثي، والوضع في الشرق الأوسط.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" في بيان: "تلقى رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.. بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون الإستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة".

وأضاف البيان: "كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

كما تلقى رئيس الإمارات اتصالا هاتفيا من ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وبحث خلاله الجانبان العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها.