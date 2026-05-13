*
الاربعاء: 13 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

سلامي: نأمل مشاركة ميسي أمام الأردن في كأس العالم 2026

  • 13 أيار 2026
  • 08:17
سلامي نأمل مشاركة ميسي أمام الأردن في كأس العالم 2026

خبرني - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي جمال سلامي، أن مواجهة منتخب الأرجنتين في كأس العالم FIFA 2026 تمثل تحديا كبيرا لـ"النشامى"، معربا عن أمله في مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في اللقاء المرتقب.

وقال سلامي، في تصريحات نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، إن ميسي لا يزال أيقونة عالمية في كرة القدم، مضيفا: "نأمل أن يكون ميسي حاضرا، لأن المباراة ستكون مثيرة للغاية".

وأوضح سلامي أن المنتخب الوطني يسعى لتقديم صورة مشرفة خلال مشاركته الأولى في تاريخ كأس العالم، مشددا على أن الهدف لا يقتصر على الوجود في البطولة، بل تقديم أداء يعكس شخصية الكرة الأردنية وروح "النشامى".

وأشار إلى أن التأهل للمونديال جاء نتيجة العمل الجماعي والوحدة داخل المنتخب، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحضيرات مكثفة وتجهيزات فنية وبدنية للوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق البطولة.

وكانت قرعة كأس العالم 2026 أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين، حاملة اللقب، والنمسا والجزائر.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تحديد موعد وملعب نهائي كأس الأردن
تحديد موعد وملعب نهائي كأس الأردن
  • 2026-05-13 16:05
الحوامدة يدعو للجنة إنقاذ لنادي الوحدات
الحوامدة يدعو للجنة إنقاذ لنادي الوحدات
  • 2026-05-13 12:37
الشناينة يعتذر لجماهير الفيصلي بعد الموسم (الصفري)
الشناينة يعتذر لجماهير الفيصلي بعد الموسم (الصفري)
  • 2026-05-13 09:51
صدمة في مصر لأحد أعرق أندية البلاد
صدمة في مصر لأحد أعرق أندية البلاد
  • 2026-05-13 09:31
بعد تدريب الرجال.. ألمانيا تشهد سابقة جديدة في كرة القدم
بعد تدريب الرجال.. ألمانيا تشهد سابقة جديدة في كرة القدم
  • 2026-05-13 08:30
بعمر الـ29.. نهاية مأساوية لمسيرة براندون كلارك في الـNBA
بعمر الـ29.. نهاية مأساوية لمسيرة براندون كلارك في الـNBA
  • 2026-05-13 08:29