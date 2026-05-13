الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع وسط الضبابية حول حرب إيران

خبرني- استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع، الأربعاء، مع تراجع شهية المخاطرة بعد أن أدت بيانات التضخم المرتفع في الولايات المتحدة إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة، في حين ارتفع النفط بشكل طفيف على خلفية تجدد الضبابية حول حرب إيران.

وتداول اليورو عند 1.1735 دولار وسجل الجنيه الإسترليني 1.3532 دولار، وانخفض كلاهما بنحو 0.05% مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، عند 98.335 بالقرب من أقوى مستوى له في أسبوع.

وقال كبير خبراء العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني راي أتريل "أعتقد أن الإقبال على المخاطرة تراجع فعليا. تأثر الدولار بشهية المخاطرة بشكل كبير منذ بداية الحرب".

وأضاف أن الافتقار إلى الزخم الإيجابي في سوق الأسهم هو أحد الأسباب أيضا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي 3.8% خلال 12 شهرا منتهية في نيسان، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ أيار 2023، إذ دفعت صدمة النفط التي تسببت فيها حرب إيران الأسعار إلى الارتفاع.

وفي الوقت نفسه، تضاءلت الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران "على وشك الانهيار" بعد أن رفضت طهران اقتراحا أميركيا لإنهاء الحرب وتمسكت بقائمة مطالب وصفها ترامب بأنها "حثالة".

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الذي يتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، إلى 3.9956%. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام إلى 4.4688%.

واستبعدت الأسواق إلى حد كبير أي احتمال لخفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي هذا العام، في حين ارتفعت التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع البنك المركزي في كانون الأول إلى 35%، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وسجل الدولار الأسترالي 0.72365 دولار، وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5954 دولار، واستقر كلاهما إلى حد كبير.

كما استقر الين الياباني بشكل كبير عند 157.715 للدولار، بعد أن أثار ارتفاع مفاجئ الثلاثاء تكهنات "بمراجعة أسعار الفائدة" من قبل السلطات، وهو ما يمثل غالبا مقدمة للتدخل لدعم العملة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة واليابان تعتقدان أن التقلبات المفرطة في سوق العملات أمر غير مرغوب فيه، وهي تعليقات اعتُبرت داعمة لجولة التدخل الأحدث من جانب حكومة طوكيو لدعم الين.

وتداول اليوان الصيني عند قرابة 6.79 للدولار، بالقرب من أقوى مستوى له منذ شباط 2023، إذ تترقب الأسواق اجتماعا هذا الأسبوع بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين.