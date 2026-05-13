*
الاربعاء: 13 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • النفط يتراجع وسط ترقب المستثمرين لتطورات الصراع في الشرق الأوسط

النفط يتراجع وسط ترقب المستثمرين لتطورات الصراع في الشرق الأوسط

  • 13 أيار 2026
  • 08:07
النفط يتراجع وسط ترقب المستثمرين لتطورات الصراع في الشرق الأوسط

خبرني - تراجعت أسعار النفط الأربعاء بعد الارتفاع على مدى ثلاث جلسات متتالية، إذ يترقب المستثمرون التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار الهش في حرب إيران، كما توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين لعقد قمة حاسمة مع الرئيس شي جين بينغ.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا أو 0.76% إلى 106.95 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو 0.65% لتصل إلى 101.52 دولار.

وحوم الخامان بالقرب من 100 دولار للبرميل أو أكثر منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في نهاية شباط وأغلقت طهران مضيق هرمز فعليا.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% الثلاثاء، مواصلة المكاسب السابقة مع تقلص الآمال في وقف إطلاق نار دائم بين الولايات المتحدة وإيران، مما أضعف احتمالات إعادة فتح المضيق، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ارتفاع حوالات العاملين الواردة إلى الأردن بنسبة 12.4%
ارتفاع حوالات العاملين الواردة إلى الأردن بنسبة 12.4%
  • 2026-05-13 16:43
السويد تخفض الضريبة على الوقود لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
السويد تخفض الضريبة على الوقود لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
  • 2026-05-13 15:51
بنك ABC الإسلامي يعلن عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3ـ9 مليون دولار أمريكي عن الربع الأول من عام 2026
بنك ABC الإسلامي يعلن عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3ـ9 مليون دولار أمريكي عن ا...
  • 2026-05-13 15:45
الذهب ينخفض مع تلاشي توقعات خفض الفائدة الأميركية
الذهب ينخفض مع تلاشي توقعات خفض الفائدة الأميركية
  • 2026-05-13 14:48
(البوتاس العربية) تبحث مع السفير الصيني آفاق التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية 
(البوتاس العربية) تبحث مع السفير الصيني آفاق التعاون الاقتصادي والشراكات الاس...
  • 2026-05-13 12:17
وكالة الطاقة: معروض النفط سيقل عن الطلب في 2026 بسبب حرب إيران
وكالة الطاقة: معروض النفط سيقل عن الطلب في 2026 بسبب حرب إيران
  • 2026-05-13 11:25