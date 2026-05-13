الأردن.. طقس معتدل والحرارة حول معدلاتها المناخية في أغلب المناطق

خبرني - تنخفض الأربعاء، درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 28 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13، وفي مرتفعات الشراة 25 - 11، وفي مناطق البادية 33- 14، وفي مناطق السهول 28 - 15، وفي الأغوار الشمالية 33- 16، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 21، وفي البحر الميت 35 - 20، وفي خليج العقبة 37 - 22 درجة مئوية.

ويبقى الطقس الخميس، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات يرافقها هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار، لا سيما في مناطق البادية ما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية.

ويطرأ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات يرافقها هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار، خصوصا في مناطق البادية ما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية.

كما ويطرأ السبت، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية.