انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة الأربعاء

خبرني - تنطلق الأربعاء أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة، وسط ترتيبات متكاملة أعدّتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إنه سيجري حفل وداع رسمي للقوافل في مدينة الحُجاج التابعة للواء الجيزة جنوبي العاصمة عمّان.

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، أعلن في وقت سابق بأن حصة الأردن من موسم الحج تبلغ 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 حاج من عرب 48.

واستقبل محافظ معان خالد الحجاج، الاثنين، أولى طلائع قوافل حجاج بيت الله الحرام من فلسطينيي عام 1948، وذلك فور وصولهم إلى "الواحة" التابعة لشركة تطوير معان، وسط تظاهرة ترحيبية حافلة عكست روح التكافل والرعاية التي توليها مؤسسات الدولة وأبناء معان لضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود حثيثة واستعدادات مكثفة لتهيئة الواحة وجعلها محطة استراحة متكاملة ومجهزة بأعلى المعايير لخدمة ضيوف الرحمن.

وجال المحافظ والرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان محمد أبو تايه بين ضيوف الرحمن للاطمئنان على أحوالهم بعد رحلة السفر.

وأكد المحافظ الحجاج أن شرف استقبال وخدمة حجاج بيت الله الحرام يُعد واجبا دينيا ووطنيا ومصدر فخر لكل أردني، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية للواحة كمعلم بارز على طريق الحج.

كما شدد على أن هذه الجهود المكثفة تأتي ترجمةً حقيقية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، بضرورة إيلاء ضيوف الرحمن أقصى درجات الرعاية وتوفير بيئة آمنة ومريحة تليق بهم وتلبي كافة احتياجاتهم.

وبين الحجاج أن محطة الفحص الفني تعمل على أكمل وجه لفحص الحافلات والتأكد من جاهزيتها الفنية وخلوها من العيوب، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية والإدارية تمتلك الجاهزية الكاملة، ولن تسمح بعبور أي حافلة غير ملتزمة بالشروط الفنية، ضماناً لسلامة الحجاج وتطبيقاً للرؤى الملكية السامية.