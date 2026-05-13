*
الاربعاء: 13 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى البعثة الفرنسية البريطانية في هرمز

أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى البعثة الفرنسية البريطانية في هرمز

  • 13 أيار 2026
  • 02:21
أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى البعثة الفرنسية البريطانية في هرمز

خبرني - قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز الأربعاء إن بلاده ستنضم إلى مهمة "دفاعية بحتة" بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.

وصرح مارلز بعد اجتماع ضم 40 دولة، إن أستراليا ستساهم بطائرة مراقبة من طراز Wedgetail E-7A التي أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيّرة الإيرانية.

وأضاف في بيان "أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا، بمجرد إنشائها".

وأشار مارلز إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد، مع "إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تقييمات سرية تعارض رواية ترمب.. إيران تستعيد 90% من منشآتها الصاروخية
تقييمات سرية تعارض رواية ترمب.. إيران تستعيد 90% من منشآتها الصاروخية
  • 2026-05-13 03:49
ترمب: إيران في كارثة.. والبنتاغون يلوح بـ(المطرقة الثقيلة)
ترمب: إيران في كارثة.. والبنتاغون يلوح بـ(المطرقة الثقيلة)
  • 2026-05-13 02:31
أسلحة تُستنزَف وأسئلة عن الشفافية.. كلفة حرب إيران تقفز إلى 29 مليار دولار
أسلحة تُستنزَف وأسئلة عن الشفافية.. كلفة حرب إيران تقفز إلى 29 مليار دولار
  • 2026-05-13 00:54
10 أسئلة حول زيارة ترمب للصين
10 أسئلة حول زيارة ترمب للصين
  • 2026-05-13 00:45
بوتين: روسيا جرّبت أقوى صاروخ نووي في العالم
بوتين: روسيا جرّبت أقوى صاروخ نووي في العالم
  • 2026-05-13 00:31
بريطانيا تستقبل 10 أشخاص لإدخالهم الحجر الصحي عقب تفشي فيروس هانتا
بريطانيا تستقبل 10 أشخاص لإدخالهم الحجر الصحي عقب تفشي فيروس هانتا
  • 2026-05-13 00:28