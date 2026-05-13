ولي العهد السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس الإمارات

خبرني - أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، بحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى استعراض أبرز التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض الجانبان، تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها.