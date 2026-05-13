بريطانيا تستقبل 10 أشخاص لإدخالهم الحجر الصحي عقب تفشي فيروس هانتا

خبرني - أعلنت بريطانيا الثلاثاء أن 10 أشخاص من جزر نائية، منهم ركاب سفينة سياحية وطاقم طبي خالطوا حالات مؤكدة خلال تفشي فيروس هانتا، سيجري نقلهم إلى المملكة المتحدة لوضعهم في الحجر الاحترازي.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن هؤلاء الأشخاص كانوا يخضعون للحجر بالفعل ولا تظهر عليهم أي أعراض. وأوضحت أن هذه الخطوة إجراء احترازي.

ويحملون جميعا الجنسية البريطانية.

وتم ربط تفشي المرض بسفينة الرحلات الفاخرة (هونديوس) التي أبحرت عبر جنوب المحيط الأطلسي وتوقفت في عدة أماكن.

ولم ترد الحكومة البريطانية بعد على طلب للتعليق للحصول على مزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة الصحة أن الخطر على عامة الناس لا يزال منخفضا، وأنها ستواصل تتبع المخالطين ومراقبة الأشخاص المرتبطين بالسفينة.