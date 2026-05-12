الصحة العالمية: ارتفاع عدد حالات الإصابة بهانتا إلى 11

خبرني - أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "هانتا" إلى 11 حالة، بما فيها 3 وفيات، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء، إصابة أحد الركاب الإسبان الذين تم إجلاؤهم من السفينة السياحية التي كانت مركز تفشي الفيروس.

وأكدت المنظمة، في بيان على منصة (اكس)، أن جميع الحالات الـ11 المؤكدة هي بين ركاب أو طاقم سفينة الرحلات البحرية إم في هونديوس، بما في ذلك الثلاثة أشخاص الذين لقوا حتفهم.

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تقيمات المنظمة تفيد بعدم وجود مؤشرات على بدء تفش أوسع نطاقا لفيروس "هانتا"، لكنه لم يستبعد ظهور حالات جديدة، نظرا لطول فترة حضانة الفيروس.

وأضاف غيبريسوس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عقب عملية إجلاء ركاب السفينة السياحية التي شهدت تفشيا للفيروس، أنه تم تأكيد 9 من أصل 11 حالة بفيروس الأنديز.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع المسافرين إلى عزل أنفسهم لمدة 45 يوما، فيما وردت تقارير تفيد بأن بعض الدول لا تنوي فرض العزل.